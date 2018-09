Zakaj predsednika države Pahorja vznemirja Šiškova vojska, Janševa pa ne?

Zakaj predsednik države izraža posebno naklonjenost uniformiranemu postroju prvaka opozicijske stranke?

Borut Pahor, Janez Janša in drugi v Kočevski Reki ob obletnici postroja enote Teritorialne obrambe

Predsednik države Borut Pahor si bo danes ogledal tudi uniformirani postroj članov domoljubnega Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Najpomembnejše vprašanje je,kdo usposablja in uri te mlade ljudi - in če jih, kdo - ne samo za manifestacijo pripadnosti politični stranki, ampak tudi za uporabo sile, poudarja Ladislav Lipič.

To je začetek članka v enem dnevnih časopisov pred nekaj leti, ki nas informira o predsednikovem častnem pregledu postroja Janševe osebne vojske (lahko jo imenujemo tudi strankine vojske ali kako drugače) v Kočevski reki.

Vprašanje; zakaj predsednika države Pahorja vznemirja Šiškova vojska, Janševa pa ne? Zakaj predsednik države izraža posebno naklonjenost uniformiranemu postroju prvaka opozicijske stranke? Kako je mogoče, da v državi obstaja vzporedna vojska z uniformami, prapori in vadbenimi poligoni, ki je dovoljena in jo s svojim obiskom počasti celo predsednik države in vrhovni poveljnik uradne vojske?

Pahor dela krivico Andreju Šišku, saj sta bila vendar kolega na volitvah za predsednika države. Naj raje opravi še pregled postroja Šiškovih uniformiranih mož. Šala? Saj je vse skupaj šala. Šala, ki je še kako resna.

Mate Dolenc, Bohinj