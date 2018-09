Najboljši plakati desetega natečaja Plaktivat

© Iztok Lazar

V NLB Centru inovativnega podjetništva v Ljubljani je do 18. septembra na ogled razstava najboljših plakatov desetega natečaja Plaktivat na temo "Pusti knjigi, da te odpelje,"ki jo je pripravil TAM-TAM INŠTITUT v sodelovanju z NLB.

Jubilejni, deseti natečaj za oblikovanje mestnega plakata Plaktivat, katerega nosilec je družba TAM-TAM, je potekal pod naslovom »Pusti knjigi, da te odpelje«. Partner natečaja je bil zavod Divja misel. Cilj natečaja je bil poiskati vizualno sporočilo, ki bo ljudi spodbudilo k branju knjig in jih nad branjem ponovno navdušilo.

Na razstavi je na ogled 16 del, ki so se uvrstila v finalni izbor in zmagovalna kreativna rešitev. Na natečaju je sodelovalo 229 del. Med 123 prijavitelji jih je bilo 53 iz Slovenije, 70 pa iz tujine. Izbor najboljših plakatov je opravila sedemčlanska žirija v sestavi: Robert Bohinec (Futura DDB), Petja Montanez (Publicis), Gregor Žakelj (VBG), Kristijan Andoljšek (Innovatif), Blaž Kocjančič (Internavti), Tina Popovič (Divja misel) in Blaž Gregorin (TAM-TAM). Tokrat je prvič zmagalo delo, ki je prispelo iz tujine. Avtor plakata, ki je najbolj prepričal strokovno komisijo, je Ata Mohammadi iz Irana.

S Plaktivatom želi družba TAM-TAM spodbujati k ustvarjanju in razmisleku o družbeno perečih temah ter k izražanju mnenja na inovativen način, ki je vsem na očeh. Mestni plakati družbe TAM-TAM že 28 let soustvarjajo podobo mest, s čimer oblikujejo estetsko in informativno bogato urbano okolje.