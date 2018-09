Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo koncert hrvaške emo-macho zasedbe Svemirko, ki bo predstavila album Tunguzija, premiero drame Boštjana Videmška Emil Zatopek: Lau(f)story o češkem tekaču na dolge proge v režiji Matjaža Pograjca, razstavo Nataše Prosenc Stearns, premiera drame Naše skrivnosti, madžarskega avtorja Béle Pintérja, ki se dogaja v zgodnjih 80. letih na Madžarskem, v času komunistične strahovlade v režiji Nikole Zavišića in 3. Festival fotografije Maribor.

Četrtek, 13. september

Na Veselovem vrtu Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Andreje Čeligoj z naslovom Barvni svet oblik, ki se osredotoča na štiri geometrično natančno definirane, strukturirane in sestavljene elemente, na štiri postaje likovne pripovedi, na vsebinsko večplastna prelivanja, povezujoča se ne samo z razumevanjem in prikazovanjem geometričnih sestavov, temveč tudi z didaktično možnostjo, ki jih likovna geometrija ter elementarnost ponujata in omogočata.

V SLG Celje bo ob 19.30 premiera drame Naše skrivnosti, madžarskega avtorja Béle Pintérja, ki se dogaja v zgodnjih 80. letih na Madžarskem, v času komunistične strahovlade. Člani plesne skupine, ki gojijo madžarsko ljudsko glasbo in folkloro, so navzven sicer prijatelji, a intimno se med sabo precej razlikujejo. Skoraj vsak od njih ima kakšno "svojo" skrivnost, ki jo bodisi skrbno varuje bodisi izrablja v politične in povzpetniške namene. Režija: Nikola Zavišić

© Uroš Hočevar/SLG Celje

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila hrvaška emo-macho zasedba Svemirko, ki se v Ljubljano vrača z novim albumom Tunguzija. Kot predskupina bo nastopil hrvaški avdiovizualni trio Pseća Plaža.

JVbWeoF69pI

V APT Novo mesto bo ob 20.00 premiera drame Boštjana Videmška Emil Zatopek: Lau(f)story o češkem tekaču na dolge proge Emilu Zatopku, ki je na OI v Helsinkih leta 1952 osvojil tri zlate medalje v treh najdaljših tekih olimpijskega programa: na 5 in 10 kilometrov ter v maratonu. Režija: Matjaž Pograjc

© Barbara Čeferin

V Baru Prulček Ljubljana bo ob 20.30 na akustičnem koncertu nastopil Morgan Finlay, v Hamburgu živeči kanadsko-irski kantavtor, ki bo predstavil svoj šesti studijski album Little Calm. Ponovitev: 14. septembra Kavarna Soteska Ljubljana

D5WBY8hSbOw

Petek, 14. september

V Lapidariju Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo ob 19.00 odprli razstavo Nataše Prosenc Stearns z naslovom Hotelski dnevnik. Umetnica in režiserka je postavitev video projekcij in printov prilagodila prostoru lapidarija. Dela so bila posneta v zapuščenem hotelu v Los Angelesu s statično kamero, ki na način varnostnih kamer neprizadeto a voajersko opazuje dogajanje v hotelskih sobah, na hodnikih in na stopniščih. Celostno zasnovana umetnina vizualno-zvočne instalacije je tako horizontalni preplet različnih zgodb in njihovih asociativnih variacij, saj posameznik, ki vstopa v sobe s svojim telesom, gibanjem in mentalnim procesom soustvarja dramaturgijo prostora po svoji meri. Kustosinja razstave: Meta Kordiš

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 19.30 v okviru festivala Lutke 2018 svetovna premiera plesno-lutkovne poezije Na mirujoči točki vrtečega se sveta, francoskega režiserja Renauda Herbina, ki je nastala v koprodukciji Lutkovnega gledališča Ljubljana in TJP – Centre Dramatique National d’Alsace iz Strasbourga. V ospredje postavlja marioneto v odnosu do telesa oziroma giba ter preizprašuje sfere bivanja posameznika in množice.

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 v okviru Festivala radikalnih teles Spider nastopila srbska zasedba Naked, ki bo predstavila spoj globalnega urbanega groova začinjenega z balkanskimi in afriškimi vižami, swingom, funkom in free jazzom. Kot predskupina bo nastopil domači trio Šlagwerk.

Lyg5ZvFwWdg

Na Ljubljanskem gradu bo ob 21.00 na prvem koncertu nove sezone Jazz Cluba Ljubljanski grad nastopil Big Band KK (Krško), ki bo predstavil različne glasbene zvrsti - od swinga in latina - do fusiona in jazz-rocka.

FiD28KC-uYg

Sobota, 15. september

Od 15. do 30. septembra bo na različnih prizoriščih v Mariboru potekal 3. Festival fotografije Maribor, ki tokrat ponuja izstopajoča fotografska imena ter tako nadgrajuje njegove prve stopinje nastale v prejšnjih dveh letih. Ob bok priznanim domačim avtorjem kot so Stojan Kerbler, Jože Suhadolnik, Branimir Ritonja, Arne Hodalič, Peter Koštrun, Matej Sitar, Arne Hodalič in drugih, se postavljajo tuji avtorji Nabuyoshi Araki, Sergej Melničenko, Inge Morath, Goran Palvetić ter Taha Ahamad. Rdeča nit festivala je predstavitev raznolikosti motivov ter vsebine, ki se pojavljajo v fotografskem mediju. Ponujeni motivi segajo vse od dokumentarne, erotične, urbane pa do portretne, krajinarske motivike, kot tudi osebno izpovedne.