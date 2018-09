Radio Mladina: Jure Trampuš o tem, kdo je neonacistom sešil srajčico

Nekoč se je politika sovraštva skrivala na politični margini, danes sedi v parlamentu. Prisluhnite pogovoru!

Je v Sloveniji vedno več sovraštva? So ideje, ki so se zdele preživete, znova postale nekaj vsakdanjega? So se nestrpnost, zavračanje, žaljenje prelevili v fizične napade, zalezovanje, prikrito fotografiranje, dajanje pobud za pogrom in organiziranje nevarnih druščin, ki želijo vzeti oblast v svoje roke? Je rasizem na Slovenskem dobil domovinsko pravico? O tem je za Radio Mladina spregovoril novinar Mladine Jure Trampuš, ki je v novi številki napisal članek z naslovom Kdo je neonacistom sešil srajčico.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/496531995&color=%23ff000f&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false