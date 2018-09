Empatija do sočloveka, ki je zmožna presegati meje in kulture

Iranski cineast Asghar Farhadi svoj zadnji celovečerec postavi v idilično okolje španskega podeželja

V ljubljanskih kinematografih bo od 13. septembra dalje na ogled film Vsi vejo, ki je odprl letošnji festival v Cannesu. Osmi celovečerec iranskega režiserja Asgharja Farhadija (Ločitev, Trgovski potnik) svojo značilno mešanico psihološkega trilerja in družinske drame s Penélope Cruz in Javierjem Bardemom v glavnih vlogah, tokrat postavi na špansko podeželje.

Laura (Penélope Cruz) se po 14 letih vrne iz Buenos Airesa, kjer si je z možem Alejandrom (Ricardo Darín) ustvarila družino, v domačo vas blizu Madrida, da bi se udeležila sestrine poroke. Snidenje je nadvse prisrčno, znova pa se sreča s staro ljubeznijo Pacom (Javier Bardem), ki je zdaj poročen z učiteljico Beo (Barbara Lennie). Ko nenadoma ugrabijo Laurino najstniško hčerko Irene (Carla Campra) in ji prepovejo, da bi klicala policijo, se njena družina s tem strinja. Alejandro sklene, da bo priletel iz Argentine, v Španiji pa se medtem vrstijo zemljiški spori, stare družinske zamere in ugibanja o bogastvu. Pri reševanju Irene iz rok ugrabiteljev prosijo za pomoč upokojenega policista.

"Tisto, k čemur vselej stremim, ko pišem scenarij in režiram – in kar je pri filmu po mojem najpomembnejše –, lahko strnem z eno besedo: empatija. S svojimi filmi ne želim nujno nečesa sporočati. Če lahko gledalec iz kateregakoli dela sveta, kulture ali jezika, ki imajo povsem različne značilnosti, občuti empatijo do mojih likov, ne da bi jih poznal, če se lahko postavi v njihovo kožo, potem sem dosegel svoj cilj. To je tisto, kar najbolj poudarjam pri slehernem filmu, kar tudi sam potrebujem in kar potrebuje današnji svet: empatijo do sočloveka, ki je zmožna presegati meje in kulture," pravi režiser.

Asghar Farhadi je diplomiral iz filmske režije na univerzi v Teheranu. V času študija je napisal in režiral več gledaliških iger ter režiral nekaj priljubljenih televizijskih serij. Leta 2001 je skupaj z režiserjem Ebrahimom Hatamikio napisal scenarij za uspešen film Ertefae Past, dve leti kasneje pa posnel svoj režijski prvenec Raghss dar ghobar. Širše mednarodno priznanje mu je prinesel četrti celovečerec Darbareye Elly, s katerim je leta 2009 osvojil berlinskega srebrnega medveda za najboljšo režijo in nagrado za najboljši igrani dolgometražec na filmskem festivalu Tribeca. Leta 2012 smo si v Kinodvoru lahko ogledali njegov peti celovečerec, veliko mednarodno uspešnico Ločitev. Delo, ki so ga kritiki v hipu in skoraj soglasno označili za mojstrovino ter ga uvrstili na številne lestvice najboljših filmov leta 2011, je avtorju prineslo več kot sedemdeset mednarodnih nagrad, vključno z berlinskim zlatim medvedom in oskarjem za najboljši tujejezični film.

Preteklost (2013), prvi film, ki ga je režiser posnel zunaj rodnega Irana, mu je prinesel nagrado ekumenske žirije, igralki Bérénice Bejo pa priznanje za najboljšo igralko v Cannesu. Sledil je Trgovski potnik (2016), z njim pa nagradi za najboljši scenarij in najboljšega igralca na festivalu v Cannesu ter drugi tujejezični oskar za iranskega cineasta, ki se je že povsem uveljavil kot mojster intenzivne družinske drame v formi napete detektivke.

