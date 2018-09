REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 bodo odprli jubilejno 30. sezono z gostovanjem britanskega DJ in producenta Luka Viberta, sodelavca ikonične založbe Warp, v Monoklu pa bo nastopila Object Blue, v Pekingu rojena londonska tehnofeministka, producentka in DJ-ka, ki v svojih eksperimentalnih zvočnih instalacijah in setih v živo izrisuje alternativne sonične pokrajine ter širi meje prostorov svobode.

Luke Vibert

Petek, 14. september

(18.00): Pritličje Ljubljana: Cafe Open/10 let (Huda, Ganca, Karin, Kamasutra, Guilty Eye)

(19.00): Božidar Ljubljana: Cigarettes & Beverages (Disco Durum)

(20.00): Žmauc Ljubljana: DVMIR (DJ set)

(21.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Basolovka (Roots in Session, DJ Verso, Spencah, Mixxle, LionShine, DJ L. T., IBro)

(22.00): ČINČIN Ljubljana: Star Slinger (DJ set)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Ojačevalci okusa (cl_tr, Ata Limonar, DJ Piču Kuro, Playboi Cati)

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Opening (Arena: Luke Vibert, Nitz, Terranigma; VJ 5237. Bar: Borka, Dulash, Stascha)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: A Night To Remember (DJ Maj)

(23.59): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Zeleno Sonce #117: Steam Heat! (Glasbena skrbnika: DJ Woo-D, Udo Brenner)

Sobota, 15. september

(21.00): MKC Pri Rdeči ostrigi Škofja Loka: Otvoritev nove sezone: Roots In Session (DJ set)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Pure Oldies Goldies - Season Opening (DJ Shift, Devious)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Rave Voyeur (Tolstoyed)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Ustanova (Konferenčna dvorana: Object Blue Live!, NinaBelle, Nulla, Nina Hudej, Estera. Sejna soba: Volk, Commercial Break, Maša, BLN)

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Techno Oldies Goldies (Techno: Alenia, Dojaja, Organon. House: Splinterhouse, Le Berg)