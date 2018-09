Rusija z največjo vojaško vajo po hladni vojni

Rusija je danes začela največjo vojaško vajo v svoji zgodovini, na kateri sodeluje 300.000 vojakov, več kot 1000 vojaških letal in 80 bojnih ladij

Ruska vojaška vaja v številkah

© The World Today / YouTube

Rusija je danes začela največjo vojaško vajo v svoji zgodovini, na kateri sodeluje 300.000 vojakov, več kot 1000 vojaških letal in 80 bojnih ladij. Na vaji, ki poteka na skrajnem vzhodu Rusije in v Tihem oceanu, sodeluje tudi Kitajska. Vaja poimenovana Vzhod 2018 bo potekala do 17. septembra.

Moskva je ob napovedi vaje dejala, da bo šlo za neke vrste ponovitev največje vaje v bivši Sovjetski zvezi (Zahod-81 leta 1981) v vzhodni Evropi, ki se je je udeležilo okoli 150.000 vojakov iz držav Varšavskega pakta.

Zveza Nato je vaje obsodila kot priprave Rusije na obsežen konflikt.

Tokratne vaje je Rusija pripravila v času naraščanja napetosti med Moskvo in Zahodom zaradi ruskega vpletanja v zadeve zahodnih držav, kot tudi zaradi njenega vmešavanja v konflikte v Ukrajini in Siriji.

