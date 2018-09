So Rusi preko Trumpa prali denar?

Ustvarjalci dokumentarca Active Measures o dolgoletnih povezavah med ameriškim in ruskim predsednikom

Ameriški predsednik Donald Trump in ruski predsednik Vladimir Putin

© YouTube

V ZDA že od konca avgusta prikazujejo dokumentarni film o predsedniku Donaldu Trumpu z naslovom Active Measures (Aktivni ukrepi), ki povezuje zgodbi o ruskem vpletanju v ameriške predsedniške volitve leta 2016 ter Trumpovih zvezah z rusko mafijo in predsednikom Vladimirjem Putinom. Te se, kot opozarjajo ustvarjalci, niso začele tik pred volitvami.

"Ljudem smo hoteli omogočiti razumevanje celotne zgodbe od njenega začetka, to je v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je Trump začel sodelovati z Rusi, ki so mu omogočili finančno preživetje po stečaju poslov v Atlantic Cityju s tem, da so prali denar preko njegovih poslopij in stanovanj," je povedal režiser Jack Bryan.

Na vprašanje, ali je Trump za Ruse le koristen idiot, kot to trdijo nekateri njegovi nasprotniki, ali gre za resnejše stvari, je Bryan odgovoril, da gre za resne zadeve. "Trump morda ne ve nič o politiki, zunanji politiki in mednarodnih odnosih, vendar pozna vse podrobnosti delovanja svoje organizacije in ne verjamem, da ne bi ničesar vedel," je dejal.

"Ljudem smo hoteli omogočiti razumevanje celotne zgodbe od njenega začetka, to je v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je Trump začel sodelovati z Rusi, ki so mu omogočili finančno preživetje po stečaju poslov v Atlantic Cityju s tem, da so prali denar preko njegovih poslopij in stanovanj."

Film sicer ne prinaša ničesar, kar ne bi bilo že znano, a povezuje niti zgodbe, ki se vleče že desetletja in je doživela vrhunec s Trumpovo volilno zmago. Bryan meni, da je v celotni zgodbi treba slediti denarju.

Ko se je Trump utapljal v dolgovih zaradi propadlega projekta hotela igralnice Taj Mahal v Atlantic Cityju, ameriške banke niso več hotele sodelovati z njim in z denarjem so ga začeli zalagati rusko kriminalno podzemlje in oligarhi, trdi režiser.

"Kar me je najbolj presenetilo ob ustvarjanju filma, je to, kako daleč nazaj segajo vezi z Rusi," je dejal Bryan, ki meni, da bo Trump odstavljen ali bo odstopil pred avgustom prihodnjega leta.

Na vprašanje, zakaj Trump kljub vsem škandalom še vedno uživa precej veliko podporo med Američani, je Bryan odvrnil, da zato, ker je slaven.

Ko se je Trump utapljal v dolgovih zaradi propadlega projekta hotela igralnice Taj Mahal v Atlantic Cityju, ameriške banke niso več hotele sodelovati z njim in z denarjem so ga začeli zalagati rusko kriminalno podzemlje in oligarhi, trdi režiser.

Na vprašanje, ali ga morda skrbi njihova usoda glede na to, kar se dogaja s Putinovimi kritiki v Rusiji, pa je Bryan odgovoril, da si ne more zamisliti, da bi Putin ukazal odstranitev ameriških filmarjev.

Producentko Lauro DuBois zaradi vse večjih delitev v ZDA bolj skrbijo domači prenapeteži. "Upam, da se to ne bo zgodilo, ampak malce me skrbi, da nam ne bi prišel na vrata trkat kakšen Trumpov podpornik, ker smo stopili na veliko žuljev," je dejala.

Preberite si tudi članek Marcela Štefančiča, jr. z naslovom Zadnji dnevi pekla, kjer piše o tem, da zakaj (ne) bi obsojali Trumpovo predvolilno dogovarjanje s Putinom.

cLD6jroVA38

90rEVAQl1do

Fv3PbSMI7tY