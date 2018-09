Zamolčane povezave zdravnika s farmacevtsko industrijo

Dr. José Baselga, eden vodilnih svetovnih strokovnjakov za zdravljenje raka, je ob objavah člankov v uglednih zdravstvenih revijah zamolčal povezave s farmacevtskimi družbami

Dr. José Baselga

© Juliana Thomas

Dr. José Baselga, eden vodilnih strokovnjakov za zdravljenje raka na dojki na svetu, ni razkril, da je v zadnjih letih od farmacevtskih družb prejel več milijonov dolarjev plačil. Teh plačil med drugim ni razkril ob objavi raziskovalnih člankov v prestižnih zdravstvenih publikacijah, kot sta The New England Journal of Medicine in Lancet.

Te podatke bi moral razkriti v skladu s pravili ameriškega združenja za raziskave raka. Da jih ne pozna, ne more reči, saj so bila sprejeta, ko je bil prav on predsednik združenja. Baselga prav tako ni razkril plačil, ki jih je prejel od podjetij, ki se ukvarjajo z raziskavami raka, o katerih je pisal v člankih, ki jih je objavil v časopisu Cancer Discovery, katerega eden od glavnih urednikov je bil.

Dr. José Baselga je strokovni direktor v Memorial Sloan Kettering Cancer Center v New Yorku. Je član upravnega odbora ali svetovalec v družbah med katerimi sta Roche in Bristol-Myers Squibb. Ima deleže v zagonskih podjetjih za testiranje terapij za zdravljenje raka, imel je ključno vlogo pri razvoju prelomnih zdravil, ki so omogočila revolucijo pri zdravljenju raka na dojki, navaja Propublica.

Na eni od letošnjih konferenc in lani pred analitiki je Baselga pozitivno ocenil rezultate dveh kliničnih poskusov, ki ju je financirala farmacevtska družba Roche, ne da bi razkril svoje sodelovanje s tem podjetjem. Številni drugi strokovnjaki so te rezultate ocenili kot razočaranje. Od leta 2014 je Baselga od Rocheja za svetovalne storitve in delež v enem od podjetij, ki jih je Roche prevzel, prejel več kot 3 milijone dolarjev.

Dr. José Baselga povezav s podjetji ne zanika, pravi, da je nerazkritje njegova nenamerna napaka. Razlaga tudi, da je večina njegovega dela za industrijo v javnosti znana. Ob tem je zavrnil zahteve za razkritje, koliko denarja je prejel od nekaterih biotehnoloških zagonskih podjetij. Intenzivno sodelovanje Baselge z industrijo in to, da pogosto ta plačila pozabi razkriti, dokazuje, kako prepustne ostajajo meje med akademskim raziskovanjem in industrijo, ter kako ohlapna pravila imajo v zdravstvenih publikacijah in strokovnih združenjih za objave člankov.

Pred desetimi leti je serija škandalov zaradi tajne vpletenosti farmacevtske industrije v raziskave zdravil prisilila zdravstveno skupnost, da je poostrila zahteve za razkritje konflikta interesov. Razkritja teh povezav omogočajo javnosti, drugim znanstvenikom in zdravnikom, da lahko ustrezno ocenjujejo raziskave in pretehtajo mogoče konflikte interesov.

Kazni za kršitelje etičnih pravil o razkritjih niso velike. Skupina za raziskave raka (AACR) recimo opozarja avtorje, da jim grozi tri leta prepovedi objav, če svojih finančnih povezav ne razkrijejo. Toda te prepovedi ni med pravili za preprečevanje konflikta interesov, ki so objavljena na spletni strani skupine AACR. Do zdaj te kazni še niso izrekli nobenemu avtorju.

Pred desetimi leti je serija škandalov zaradi tajne vpletenosti farmacevtske industrije v raziskave zdravil prisilila zdravstveno skupnost, da je poostrila zahteve za razkritje konflikta interesov.

Medicinska fakulteta univerze v Ljubljani v dokumentu Medicinski profesionalizem glede strokovne neodvisnosti navaja: »V zdravstvu obstajajo številne možnosti, da se zanemarijo profesionalne odgovornosti zaradi zasebnega pridobitništva ali osebnih prednosti. Profesionalizem pogosto ogrožajo vodstva ustanov, državnih institucij, mediji, zavarovalnice in farmacevtske firme, ki poskušajo vplivati na zdravnike, da bi delovali drugače, kot od njih zahtevajo spoznanja medicinske stroke. Obvladovanje nasprotij interesov je zlasti pomembno pri tistih, ki oblikujejo stališča. Zato morajo zdravniki obvezno javno razkriti sodelovanje z omenjenimi partnerji. Še posebej je to pomembno, ko zdravniki poročajo o izsledkih kliničnih raziskav, pišejo uvodnike, priporočila za zdravljenje ali pa urejajo zdravstvene revije«.