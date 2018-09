Slovenija ima novo vlado

Državni zbor je s 45 glasovi za in 34 proti potrdil novo ministrsko ekipo

Nova slovenska vlada

DZ je s 45 glasovi za in 34 proti potrdil 16-člansko ministrsko ekipo nove vlade, ki jo bo vodil prvak LMŠ Marjan Šarec. S tem je Slovenija dobila 13. vlado, ki jo bodo sestavljale stranke LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS. Prvo manjšinsko vlado v zgodovini samostojne Slovenije Šarec prevzema kot najmlajši premier doslej.

Za izvolitev 13. slovenske vlade so glasovali poslanci LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS, ki bodo tvorile vladno koalicijo, podprla pa sta jo tudi poslanca narodnih manjšin. Proti so glasovali poslanci SDS, NSi in SNS, medtem ko so se poslanci Levice glasovanja vzdržali. Matej Tonin (NSi) in Anja Bah Žibert (SDS) se glasovanja nista udeležila.

S strankami koalicije so v Levici namreč sklenili dogovor o sodelovanju, v skladu s katerim njihovi poslanci ministrskim kandidatom niso smeli nasprotovati. Ker pa imajo pomisleke do nekaterih ministrov, jih danes tudi niso podprli.

Novoizvoljeni ministri so pred državnim zborom že zaprisegli, da bodo "spoštovali ustavni red, ravnali po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije".

Predsednik vlade Marjan Šarec je že prevzel posle od svojega predhodnika Mira Cerarja, vlada pa se je že sestala na svoji prvi seji. Na njej so imenovali podpredsednike vlade. To so so postali finančni minister Andrej Bertoncelj, minister za obrambo Karl Erjavec, minister za izobraževanje Jernej Pikalo, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in zunanji minister Miro Cerar.

Za generalnega sekretarja vlade je imenovala Stojana Tramteta. Ta je javnosti poznan iz afere z najemom letala za obisk tedanjega predsednika Danila Türka v BiH, ki je stal kar 89.100 evrov.

Vlada je imenovala večino državnih sekretarjev. V premierjevem kabinetu bo tesen Šarčev sodelavec Vojmir Urlep, dosedanja ministrica za delo Anja Kopač Mrak, diplomat Roman Kirn, Igor Mally, Uroš Prikl, pa tudi Damir Črnčec, nekdanji prvi mož Sove v času druge vlade Janeza Janše in prvi vodja Odbora 2014, ki si je prizadeval za izpustitev Janše iz zapora.

Predsednik vlade Marjan Šarec je v izjavi po izvolitvi svoje vlade dejal, da se katastrofične napovedi, ki so jih bili v zadnjih dneh deležni, ne bodo uresničile. "Ekipa, ki stoji za menoj, je zaupanja vredna. Združili smo izkušnje z nekaj zagnanosti, mogoče tudi naivnosti, ampak tako je prav," je prepričan.

"Verjamem, da so ministrice in ministri, ki stojijo tukaj za menoj, vsi vešči svojega dela, vzeli ga bodo resno, vzeli ga bodo odgovorno, zavedajo se, kaj to pomeni. Kajti kot vedno povem, najlažje je kritizirati, najlažje je iz zadnje klopi vse vedeti, ko pa moraš prevzeti odgovornost na svoje rame, takrat je junakov bolj malo," je dejal.

(Marjan Šarec, novi predsednik vlade)

Šarec je izrazil veselje, da so uspeli sestaviti ministrsko ekipo. "Ne gre za to, da bi želeli sestavljati vlado za vsako ceno, kot so nam očitali, da se grebemo za oblast. Ne, vlado smo sestavili zato, ker nam je mar za to državo, ker vemo, kakšni so problemi, ker vemo, da so pred nami tudi rešitve," je poudaril.

Če bi imeli odgovore na vsa vprašanja že danes in vse jemali rutinsko, bi po Šarčevih besedah iskali slabe rešitve. Ob tem je premier omenil, da se bo 13. slovenska vlada že danes sestala na svoji prvi seji, kjer bo opravila nekaj nalog, v prihodnjih dneh pa bodo prevzeli tudi resorje in začeli delati. "Besed je bilo veliko, besed je bilo mestoma tudi preveč, zdaj je čas, da začnemo delati," je znova poudaril.

Delo je namreč po njegovem mnenju tisto, ki bo dalo rezultate, in po rezultatih jih bodo državljani tudi sodili. "Vse ostalo je balast, vse ostalo govorjenje je odveč," meni. Na vprašanje o prvih konkretnih nalogah, ki se jih bo nova vlada lotila, je odgovoril, da so prioritete znane in da so te na področju zdravstva, gospodarstva in obrambno-varnostnega sistema, "To so teme, ki zaposlujejo večino Evrope. Tega se bomo lotili takoj," je zagotovil.

Njegova prva pot v tujino v vlogi predsednika vlade bo prihodnji teden v Salzburg, kjer je neformalno srečanje evropskih voditeljev. "Bilaterno srečanje bo verjetno prvo v Bruslju, potem pa nameravam obiskati sosednje države, ker mislim, da se tako tudi spodobi," je še dodal.

Ministrska ekipa je dobila 45 glasov podpore, saj so ji podporo napovedali v poslanskih skupinah petih koalicijskih strank ter poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Jerca Korče iz LMŠ verjame, da bo delovanje prihodnje vlade temeljilo na dialogu, ki bo pripeljal do usklajenih predlogov in rešitev.

Vodja poslancev SD Matjaž Han meni, daj je prav, da so pričakovanja do te vlade velika. Ocene vlade na pamet pa so brezpredmetne in bodo šteli le rezultati, je dodal.

Igor Zorčič iz SMC je ocenil, da Slovenija danes potrebuje uravnoteženo sredinsko in hkrati socialno politiko. Andrej Rajh iz SAB je prepričan, da dobivamo dobro vlado, ki bo delala za dobro ljudi.

Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša meni, da so v vladi kompetentni ministri in ministrice, celotna ekipa pa izkazuje vse potrebno znanje in izkušnje.

V opozicijski strankah predlagane vladne ekipe niso podprli, tudi zunajvladna partnerica Levica ne.

V opozicijski strankah predlagane vladne ekipe niso podprli, tudi zunajvladna partnerica Levica ne. A so v opoziciji napovedali podporo njenim morebitnim dobrim predlogom. Ob tem pa pričakujejo, da bodo podpore deležni tudi določeni njihovi predlogi.

Po mnenju predsednika SDS Janeza Janše vlada ne bo manjšinska, pač pa gre za koalicijo šestih strank, od katerih ima Levica nadkoalicijski status. Koordiniranje takšne koalicije pa bo za Šarca nočna mora.

Tako v SDS kot SNS opozarjajo, da gre v veliki meri za nadaljevanje politike zadnjih štirih let, do katere so kritični. V NSi pa so med drugim poudarili, da je treba spremeniti politiko, ki ubija srednji razred. Želel bi si tudi uravnotežene zunanje politike.

Politolog in analitik Aljaž Pengov Bitenc ocenjuje, da je šel prvak LMŠ in premier Marjan Šarec med sestavljanjem koalicije čez ognjeni krst. Pravi testi pa Šarca šele čakajo, je povedal za STA.

Primarni izziv bo zdravstvena reforma, izziv bo tudi iskanje ravnovesja med socialnimi in podjetniškimi interesi. Največji test pa bodo zunanji faktorji, bodisi migrantska ali ekonomska kriza bodisi poslabšanje odnosov s sosednjimi državami.

Politični komentator in urednik portala Domovina Rok Čakš je za STA ocenil, da je Marjan Šarec med koalicijskimi pogajanji pokazal lastnosti, potrebne za to, da se razvije v dobrega politika. Ali je iz pravega testa za visoko politiko, pa se bo izkazalo šele sedaj, ko je hlev poln, se je po Šarčevo slikovito izrazil Čakš.

V prid mu govori dejstvo, da je kljub razdrobljenosti na politični levici sestavil vlado. Je pa bilo očitno, da je cilju postati premier in sestaviti vlado podrejeno praktično vse, je dodal. Obenem je Šarec po oceni Čakša pokazal veliko mero pragmatizma, kar se zdi prednostna vrlina pri vodenju koalicijskih vlad.

Levica je v pogajanjih pridobila največ, najkrajšo pa bi lahko potegnila SD, ki nagovarja isto volilno telo, obenem pa bo potisnjena v prevzemanje odgovornosti, je še ocenil. Pengov Bitenc pa meni, da je v pogajanjih najmanj pridobila LMŠ, strinja pa se, da je največ dobila Levica.

Pengov Bitenc je še dejal, da bodo morali v NSi ponovno razmisliti, kakšen bo njihov odnos do sorodnih strank. Prav sodelovanje z NSi namreč vidi kot Šarčev plan B, če bi se odnosi med koalicijo in Levico zaostrili.

Letošnjo volilno kampanjo so zaznamovale predvsem obljube strank o reševanju nakopičenih težav v zdravstvu, pa skrb za varnost in zunanjepolitična vprašanja. Po več kot treh mesecih povolilnih usklajevanj bodo morale stranke nove vlade zagristi še v mnoga druga kisla jabolka. In tudi ta vlada se lahko, kot kaže, za sto dni miru obriše pod nosom.

Novi predsednik vlade Marjan Šarec je že večkrat zdravstvo uvrstil v sam vrh prioritet mandata.

Še eden od ministrov, ki bo moral rokave zavihati nemudoma, je minister za javno upravo Rudi Medved. Čakajo ga več sto milijonov evrov vredne zahteve različnih poklicnih skupin javnega sektorja.

Vodja Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek je Medveda že pozval, naj vlada nemudoma imenuje pogajalsko skupino za pogajanja s sindikati in ji podeli mandat za pogajanja.

Počivavškova pogajalska skupina pričakuje, da bodo pogajanja nadaljevali s točke, na kateri so bila prekinjena spomladi.

Šolski sindikat Sviz pa je premierja Marjana Šarca obvestil, da je stavka v vzgoji in izobraževanju znova aktivna. V Svizu so v pismu Šarcu zapisali, da dajejo prednost pogajanjem, ki jih je mogoče skleniti hitro na podlagi do zdaj že dogovorjenih rešitev.

Tako bo morala vlada iskati ravnovesja med željami in finančnimi zmožnostmi. Med drugim so napovedi sprememb pri obdavčitvi dohodkov gospodarskih družb in kapitalskih dobičkov razburile gospodarstvo.