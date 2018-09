Strah nas je, kam bo pripeljalo imenovanje Damirja Črnčeca

Javno pismo v zvezi z imenovanjem Damirja Črnčeca

Spoštovani predsednik vlade g. Marjan Šarec!

Z osuplostjo smo sprejeli informacijo, da ste v svoj kabinet kot državnega sekretarja za državno varnost imenovali Damirja Črnčeca. Gre za človeka, ki se v svojih javnih nastopih in izjavah brezsramno poslužuje odkrito rasističnega diskurza.

Med drugim nevladne organizacije obtožuje, da nezakonito nudijo pravno pomoč prosilcem za azil, čeprav nas k pomoči zavezuje tako slovenska kot evropska zakonodaja. Iz njegovih izjav je očitno, da mu ni jasno, kakšna je odgovornost Slovenije pri izvajanju migracijske politike.

Migrante sistematično stigmatizira, posamične incidente posplošuje in tujce kot celoto prikazuje kot kriminalno skupino ter s tem razširja sovraštvo do njih. Muslimane ima za rakaste celice, spontane migracije označuje za invazijo in vsiljeno arabizacijo EU in s tem podpihuje strah med ljudmi. Piše kolumne za politični tednik, ki naravnost slovi po svojih hujskaških napadih na manjšine. Navadno muslimansko molitev enega samega posameznika na Bledu absurdno označi kot napad na demokracijo in človekove pravic, čeprav je svoboda veroizpovedi temeljna človekova pravica.

V predvolilni kampanji je obstajal vtis, da vas je ljudi volilo tudi zaradi vašega brezpogojnega stališča, da boste prekinili s politiko sovraštva in izključevanja in da s protagonisti tovrstne politike ne boste sodelovali. Po našem mnenju je vaš novi državni sekretar primer prav takšne politike, kar resnično in iskreno obžalujemo. Strah nas je, kam bo njegovo imenovanje pripeljalo. Verjamemo, da ne želite voditi države, v kateri je ljudi strah zaradi visokih političnih uslužbencev.

S spoštovanjem,

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS

Danes je nov dan

Društvo informacijski center Legebitra

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Društvo Humanitas – center za globalno učenje in sodelovanje

Društvo NOVUS

Društvo Projekt Človek

Društvo za nenasilno komunikacijo

Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma

Ekologi brez meja

Focus, društvo za sonaraven razvoj

Forum za enakopraven razvoj

Fundacija BiT Planota

Greenpeace v Sloveniji

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje

Mirovni inštitut

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij

SLOGA Platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Slovenska filantropija

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo

Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Zavod Krog

Zavod Tri

Zavod Voluntariat

Zavod za globalno učenje in razvoj projektov

Zveza prijateljev mladine Slovenije z vsemi svojimi članicami