O dveh mladih, ki ju omejujejo družbene norme prejšnjega časa

Filmska priredba romana britanskega pisatelja Iana McEwana o dveh mladoporočencih, ki prihajata iz različnih okolij.

Od 20. septembra dalje bo v slovenskih kinematografih na ogled romantična drama Na obali Chesil v režiji Dominica Cooka, za katero je scenarij po svoji istoimenski knjižni uspešnici iz leta 2007 napisal sloviti britanski pisatelj Ian McEwan. Gre za ganljivo dramo o mladem paru v zgodnjih dvajsetih letih, ki prihajata iz različnih okolij ter jih usodno zaznamujejo spone časa, v katerem živita.

Film se odvija poleti leta 1962 v Angliji, eno leto pred velikimi družbenimi spremembami. Mladoporočenca Florence in Edward prispeta v hotel ob slikoviti obali Chesil, da bi tam preživela medene tedne. Toda idilo mlade ljubezni začneta kmalu pretresati negotovost in strah pred poročno nočjo. Nazadnje se med njima vname prepir. Florence odvihra iz sobe in iz hotela, Edward gre za njo in njuno prerekanje se nadaljuje na plaži Chesil. V vrsti prizorov iz preteklosti spoznamo njuno različnost - njunega odnosa do življenja, temperamenta in skrajno različnih okolij, iz katerih izhajata. Na usodni poročni dan eden od njiju na plaži sprejme pomembno odločitev, ki za vedno popolnoma spremeni njuni življenji.

"Florence in Edward imata dvaindvajset let, sta očarljiva, inteligentna, nadarjena. Globoko se ljubita, a zdi se, da sta bila rojena v napačnem času, na napačnem kraju. Anglija leta 1962 je zadušljiva in zadrgnjena. Družbena in kulturna revolucija šestdesetih se še ni zgodila in kot večina mladih, ki so odrasli v strogi povojni Angliji, sta tudi Edward in Florence naučena zanemarjati, ignorirati in zatirati svoja čustva. Zato na svojo poročno noč nista čustveno pripravljena, o spolnosti nimata pojma in svojih strahov nista zmožna deliti drug z drugim. Posledice so usodne," je zapisal režiser Dominic Cooke.

Ian McEwan je eden najbolj prepoznavnih sodobnih britanskih pisateljev, ki je bil že šestkrat med nominiranci za Bookerjevo nagrado, leta 1998 pa jo je prejel za roman Amsterdam. Mnogi njegovi romani so doživeli uspešne filmske priredbe: V naročju tujcev (r. Paul Schrader), Nedolžen (r. John Schlesinger), The Cement Garden (r. Andrew Birkin) in Pokora (r. Joe Wright), ki je med drugim prejel zlati globus za najboljši film in oskarja za najboljšo izvirno glasbo.

Dominic Cooke je kariero začel kot gledališki režiser. Sprva je režiral v gledališču Royal Court Theatre, kjer je kasneje deloval kot umetniški direktor ter v gledališču Royal Shakespeare Company, ki je speciaaliziran za postavitve Shakespearejevih dram. Dobro poznavanje velikega angleškega dramatika ga je leta 2016 prvič pripeljalo za kamero; za televizijsko hišo BBC je režiral ciklus dobro sprejete serije Votla krona, ki je nastala po Shakespearejevih zgodovinskih dramah. Za svoje delo v gledališču je bil večkrat nagrajen, Film Na obali Chesil je njegov celovečerni prvenec.

HUNAV1vLePw