Propad slovenskega kripto start-upa

Klavrne razmere na kriptotrgu in razrast goljufij so terjali novo žrtev

Cofound.it je zaprl svoja vrata

© News.bitcoin.com / Kai Sedgewick

Mlad slovenski start-up Cofound.it, ki je bil ustanovljen kot platforma za projekte, ki potrebujejo zbiranje sredstev s kriptožetoni (ICO), in je tudi sam zbral sredstva na ta način, gre v likvidacijo.

Izvršni direktor Daniel Zakrisson je dejal, da bodo odkupili lastne kriptožetone (CFI) in njihovim imetnikom razdelili premoženje, ki ga bodo unovčili pri likvidaciji podjetja. Za to bo skrbel Ervin Uršič, ki je napovedal tudi temeljit pregled trgovanja s CFI v zadnjih dneh. Takoj po objavi novice so namreč v sodelovanju z borzami ustavili trgovanje s CFI. Vseeno pa so se v dneh pred novico pojavili nenavadni vzorci trgovanja, kar povzroča sum, da so nekateri trgovali na podlagi notranjih informacij. Zaposleni so že dlje časa vedeli, da podjetju ne gre dobro, konec minulega meseca pa naj bi večje število zaposlenih prejelo odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Tudi razdelitev podjetja na Cofound.it, Cofab in D2 Capital sredi junija ni pomagala.

Cofound.it ima po dostopnih podatkih okrog 14 milijonov dolarjev neto premoženja. Lastniki kriptožetonov CFI bodo dobili ta sredstva v več tranšah v roku enega leta, kolikor naj bi trajalo unovčevanje premoženja. Vlagatelji so v Cofound.it vložili 14 milijonov dolarjev, a za to prejeli le okrog 25 odstotkov vseh CFI v obtoku. Četrtina je bila rezervirana za prihodnjo uporabo, petina za plačevanje in nagrajevanje zaposlenih in sodelavcev, 10 % za ICONOMI in 20 % za nakup Cashile. Ni še jasno, po kakšnem ključu se bo razdelilo 14 milijonov dolarjev (v obliki ethra!), a če bo razdelitev presorazmerna vsem obstoječim kriptožetonom CFI, bodo vlagatelji izgubili okoli 75 odstotkov investicije. Po drugi strani bodo kupci žetonov tik pred propadom, ki so jih dobili po nizki ceni, mogoče celo nekaj zaslužili. Ravno zaradi tega je nenavadno trgovanje še posebej sumljivo.

