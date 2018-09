REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 bodo v okviru večera Temnica nastopili Mind Machines, Marta, Herman K in drugi, v Dvorani Gustaf v Mariboru AnatomiX, Vooid, M2K, Aveho, Kryptønite, Aniline, Nukleus, v Pritličju brooklynski DJ in producent Dillian, v Klubu Monokel pa DJ-ka in producentka Cassette, ki živi v Sydneyu, kjer redno nastopa na underground klubskih dogodkih, kot so Subsonic, Divsion, We Love, Return to Rio, Spice, Blueprint in S.A.S.H.

Petek, 21. september

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Marco Trafficante (DJ set)

(20.00): LP Bar Ljubljana: Udo Brenner (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Glitteris)

(23.00): K4 Ljubljana: K4DNB : Opening (Smooth, Twisted Technique, MidAir, LionShine, Fitipaldi, Spencah)

(23.00): Terminal Club Ljubljana: Season Opening (Lab Doctors)

Y-gEkIy386A

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus (Nitz / Shekuza)

6JmLGUphe8A

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Secret Affair (DJ Duki)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Psy Fly (Caro Sunshine, DJ Calixta, EaAruru Bit)

(23.00): Modri kot Ljubljana: Chinabot, Gap, Tetsuo (DJ set)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Cassette & Nikola (DJ set)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Kung Fu Techno! (Adamm, Illman, Chiro)

Sobota, 22. september

(21.00): Pritličje Ljubljana: Dillian (DJ set; uvod: Tetsuo)

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Re:akcija (AnatomiX, Vooid, M2K, Aveho, Kryptønite, Aniline, Nukleus)

SvJZGMuqOiw

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Temnica (Velik floor: Mind Machines Live!, Marta, Herman K. Mali floor: Soter Amun, S.S.S.)

Et69f2sDuwg

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders: Enter! (Torulsson, Kobayashii; VJ: Maii)

CZmpIa-gyIA

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Dulash Der DJ (DJ set)