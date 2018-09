Proti imenovanju Črnčeca za državnega sekretarja tudi (pri)znani Slovenci in Slovenke

Število podpisnic in podpisnikov je naraslo že na več kot 2.800

Peticijo proti imenovanju Damirja Črnčeca za državnega sekretarja so podpisali tudi številni znani Slovenci in Slovenke

© arhiv Mladine

Med podpisniki peticije proti imenovanju Damirja Črnčeca za državnega sekretarja in svetovalca za nacionalno varnost so se znašli tudi številni znani Slovenci in Slovenke, ki želijo novega predsednika vlade opozoriti za usodno napako.

Med podpisnicami in podpisniki tako najdemo tudi antropologinjo dr. Svetlano Slapšak, profesorja in kolumnista dr. Vlada Miheljaka, priznana zgodovinarja dr. Jožeta Pirjevca in dr. Božota Repeta, sociologa dr. Rudija Rizmana, filozofa ekonomije mag. Teja Gonzo, direktorico Mirovnega inštituta Nežo Kogovšek Šalamon, dramaturga in publicista Roka Vevarja, oblikovalca in nekdanjega direktorja Ksevta Miho Turšiča, igralca in televizijskega voditelja Nika Škrleca, filozofa dr. Sama Tomšiča, pesnika in pisatelja Braneta Mozetiča, predavateljica in raziskovalka na področju kulturne in socialne antropologije dr. Renato Šribar, režiserja Janeza Burgerja, antropologinjo dr. Ireno Šumi, igralca in TV voditelja Vladimirja (Lada) Bizovičarja, režiserko in igralko Tijano Zinajić, igralca Primoža Bezjaka, pevko Jadranko Juras, sociologinjo Maco Jogan, glasbenika in kolumnista Miho Blažiča - N't0ka, ekonomista in kolumnista dr. Bogomirja Kovača, filozofa dr. Darka Štrajna, raziskovalko mag. Brankico Petković, dr. Tanjo Rener, zgodovinarko dr. Nevenko Troha in profesorico dr. Vesno Leskošek.

Celoten seznam podpisnic in podpisnikov si lahko ogledate na tej povezavi, kjer lahko tudi sami oddate svoj podpis.