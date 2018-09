Milijarder zaradi Trumpovih traparij zapustil republikance

»Ne bom podpiral teh traparij v republikanski stranki,« je najbogatejši donator v Ohiu pojasnil svoj izstop iz stranke

Les Wexner

© Union20 / WikiCommons

Po obisku prejšnjega predsednika ZDA Baracka Obama v Columbusu v Ohiu je milijarder Les Wexner sporočil, da izstopa iz republikanske stranke. »Ne bom podpiral teh traparij v republikanski stranki,« je najbogatejši donator v Ohiu pojasnil svoj izstop iz stranke. Hkrati je hvalil Obamo, poroča The Columbus Dispatch.

Wexner je glasen kritik sedanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, poroča USA Today. Ko je Trump avgusta lani po spopadih med rasisti in njihovimi nasprotniki v mestu Charlottesville dejal, da so na obeh straneh »zelo dobri ljudje«, je Wexner dejal, da se počuti »umazan« in »osramočen«. Pred nekaj dnevi je dejal, da zaradi tega incidenta ni mogel spati, zato je nekaj moral narediti, ker se »voditelj naše države tako slabo obnaša«.

V letu 2017 je Wexner doniral več kot 200 tisoč dolarjev nacionalnemu odboru republikanske stranke, maja letos je temu odboru nakazal še 33.900 dolarjev in 33.900 dolarjev odboru za podporo vodji republikancev v kongresu Paulu Ryanu. To so očitno bile zadnje Wexnerjeve donacije republikancem.

Ker meni, da večina poslancev demokratske stranke v kongresu zagotavlja kontrolo in ravnotežje, v kampanji za letošnje kongresne volitve, ki bodo novembra, podpira demokrate.

Nekdanji donator republikanski stranki je od letos tudi milijarder Seth Klarman. V času, ko je bil predsednik ZDA demokrat Obama, je Klarman nakazal republikancem več kot 7 milijonov dolarjev. Bil je največji donator tej stranki v regiji Nova Anglija. Stranki je enako kot Wexner obrnil hrbet zaradi Trumpa in njegove politike. Za New York Times je Klarman pojasnil, da se čuti »prevaranega« od »brezhrbteničnih« republikancev, ki so z redkimi izjemami strahopetci. Rodoljubi bi se po njegovih besedah morali vprašati, kakšna je cena za demokracijo. Ker meni, da večina poslancev demokratske stranke v kongresu zagotavlja kontrolo in ravnotežje, v kampanji za letošnje kongresne volitve, ki bodo novembra, podpira demokrate.

Ne moti ga, da pomaga demokratski stranki, ki se pomika proti levi. »V več ozirih sem navdušen, da se je pojavil nekdo, kot je Alexandira Ocasio-Cortez, ker imajo tako mladi, temnopolti in ljudje, ki so drugačni, svoj glas in lahko sodelujejo v procesu,« razlaga Klarman. Zavrača pa mnenje, da prihaja demokratični socializem. »Ljudje se imenujejo demokratični socialisti. Jaz sploh ne vem, kaj to pomeni. Socializem ni odgovor na probleme, ki jih ima kdor koli,« pojasnjuje.

Če bi moral na predsedniških volitvah izbirati med Trumpom in demokratom Bernijem Sandersom bi se odločil za slednjega, čeprav bi kot predsednik bil »obupen« in »ni neodvisen«. Klarman upa, da bodo demokrati ostali na sredini in zmagali.