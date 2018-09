Ali Levica prekinja sodelovanje z novo vlado?

Koordinator Levice Luka Mesec naj bi svet stranke obvestil, da sporazuma o sodelovanju s Šarčevo vlado (zaradi imenovanja Damirja Črnčeca za državnega sekretarja) ne bodo podpisali

Bo Marjan Šarec upoštevač zahteve Levice, da z mesta državnega sekretarja umakne Damirja Črnčeca?

© arhiv Mladine

Ena od prvih potez novega predsednika nove vlade Marjana Šarca je bila imenovanje Damirja Črnčeca kot enega od petih državnih sekretarjev v svoj kabinet. V poslanski skupini Levica so na to ostro odreagirali že pretekli petek. Šarca so pozvali, naj Črnčecevo imenovanje prekliče, pridružili pa so se tudi peticiji proti njegovemu imenovanju, ki jo najdete na tej povezavi (podpisalo jo je že več kot 3.300 podpisnic in podpisnikov). Umika kandidature do včeraj ni bilo. Kot nam je uspelo izvedeti so se v svetu Levice odločili, da zaostrijo fronto. Danes bi morali namreč končno formalno podpisati sporazum o sodelovanju s Šarčevo vlado, ki je trenutno zgolj parafiran.

Naši viri pravijo, da je koordinator Levice Luka Mesec v interni razpravi s svetom svoje stranke, poudaril, da je Šarca poklical in mu dejal, da v danih okoliščinah podpisa ne more biti in da pred morebitnim podpisom zahtevajo razgovor. Predlagal naj bi mu ta petek, 21. septembra, ko se Šarec vrne iz tujine, saj je trenutno na obisku pri Svetu Evropske unije. Levica je zaradi nastalih razmer prav tako protestno preklicala oba sestanka s peterico vladnih strank, ki bi se morala zgoditi ta teden (eden danes zjutraj in drugi v četrtek).

Naši viri pravijo, da je želel Mesec umik iz pogodbe z manjšinsko vlado javno skomunicirati že včeraj, in sicer v oddaji Odmevi na TV Slovenija, kjer naj bi nastopil kot gost, a mu je načrte prekrižal protest desnice, zaradi katerega je uredništvo nacionalke Meščevo povabilo v zadnjem hipu preklicalo.

Naši viri pravijo, da je želel Mesec umik iz pogodbe z manjšinsko vlado javno skomunicirati že včeraj, in sicer v oddaji Odmevi na TV Slovenija, kjer naj bi nastopil kot gost, a mu je načrte prekrižal protest desnice, zaradi katerega je uredništvo nacionalke Meščevo povabilo v zadnjem hipu preklicalo. Nastop naj bi bil namreč prvotno mišljen kot razgovor z opozicijo, a je desnica svojo udeležbo odpovedala, ker Levice ne smatrajo za opozicijo. Uredništvo Odmevov naj bi nato želelo povabiti zgolj Levico, a je po ponovnem protestu desnice v vodo padlo tudi slednje.

Mesec naj bi članicam in članom sveta stranke tudi pojasnil, da bo stranka do petka na Šarca vršila pritisk, da umakne Damirja Črnčeca s položaja državnega sekretarja. Obenem naj bi se z njim želeli temeljito pogovoriti tudi o drugih odprtih vprašanjih, ki so za njih ključnega pomena, med te spadajo tudi vprašanje NLB, 2. tira, imenovanja guvernerja Banke Slovenije, sodelovanja z Natom in drugih osrednjih projektov Levice, kot so minimalna plača, zdravstvo in pokojnine.