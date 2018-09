Službe, ki jih najdete čez cesto

Brezposelni 25-letni vrtnar bi moral samo stopiti čez cesto, pa bi že imel zaposlitev v restavraciji, kavarni ali na področju gradbeništva. Vsaj tako meni francoski predsednik.

© Tomaž Lavrič

Za to, da najdeš zaposlitev, je treba stopiti samo čez cesto, je pred dnevi na dnevu odprtih vrat v predsedniški palači 25-letnemu brezposelnemu vrtnarju zabrusil francoski predsednik Emmanuel Macron. Najti jo je mogoče v hotelih, kavarnah in restavracijah, v gradbeništvu, saj predsedniku povsod, kamor pride, tožijo, da iščejo ljudi. »Če bi stopil čez cesto, bi ti jo zagotovo našel,« je po poročanju France 24 dejal predsednik, ki mu je vrtnar potožil, da delodajalcem neuspešno pošilja življenjepis in prošnje.

Predstavniki industrije so se na posnetek pogovora med predsednikom in vrtnarjem, ki se je naglo razširil po spletu, odzvali s podatkom, da je v hotelih in restavracijah v Franciji na voljo okrog 100 tisoč delovnih mest. Predstavniki panoge so zato pozvali Macrona, naj jim omogoči, da bodo lahko zaposlili več priseljencev.

V dnevniku Liberation, ki je naklonjen levici, so Macronovo izjavo primerjali z domnevno izjavo zadnje francoske kraljice Marije Antoniete, ki naj bi dejala, če reveži nimajo kruha, naj jedo potico. Vodja levičarske stranke Jean-Luc Melenchon je po poročanju Standarda Macronu očital, da je njegov odgovor vrtnarju zasmehovanje šestih milijonov brezposelnih Francozov. »Kdo je kdaj tako nizkotno žalil Francoze, ki so v težavah?« je Melenchon napisal na Twitterju. Tudi konservativci so ga kritizirali. Poslanka Valérie Boyer je predsedniku države očitala, da »ves čas zaničuje« državljane.

»Jaz sem štiri ure hodila čez cesto. Tja in nazaj, vedno znova – pa ni na vidiku nobene pogodbe za zaposlitev za nedoločen čas!«

(Francozinja na Facebooku)

Eden od uporabnikov twitterja je napisal, da predsednik nima stika z realnostjo, v kateri živijo običajni Francozi. Kako lahko nekdo samo v 30 sekundah pokaže toliko zaničevanja, pomanjkanja sočutja in ignorance, je spraševal drugi uporabnik twitterja. »Jaz sem štiri ure hodila čez cesto,« je na Facebookovi strani predsednika pod fotografijami z dneva odprtih vrat v predsedniški palači napisala ena od Francozinj. »Tja in nazaj, vedno znova – pa ni na vidiku nobene pogodbe za zaposlitev za nedoločen čas!«

Christophe Castaner , vodja Macronove stranke, zavrača trditve, da se je predsednik neustrezno odzval na vrtnarjeve besede. »Bi raje slišali prazne besede? Jaz imam raje predsednika, ki govori resnico,« je dejal. Samo na Monparnasse v Parizu je treba stopiti, tam so restavracije in kavarne, ki iščejo delavce.

Nekdanji investicijski bankir Macron, ki se ne more znebiti etikete, da je predsednik bogatih, si z odgovorom vrtnarju ni prvič nakopal kritik, da se je neprimerno odzval na probleme običajnih ljudi. Nasprotnike reform, ki jih izvaja, je pred časom označil kot »trmaste Galce«, še prej jih je ozmerjal z »lenuhi«, člane sindikatov, ki so se udeležili protestov, je obtožil, da netijo probleme, namesto, da bi iskali nove službe.

»Nisem pričakoval, da ga bom srečal. Fotografiral sem se z njim, se z njim rokoval, potem pa sem si rekel 'zdaj ali nikoli'. Bilo je težko pogoltniti. Hotel sem mu reči: če je tako, pridi z menoj iskat (službo).«

(Jonathan Jahan, brezposleni vrtnar)

Oglasil se je tudi vrtnar Jonathan Jahan. Pravi, da je samo izkoristil priložnost, da bi predsedniku pojasnil težave, ki jih ima pri iskanju službe. »Nisem pričakoval, da ga bom srečal. Fotografiral sem se z njim, se z njim rokoval, potem pa sem si rekel 'zdaj ali nikoli',« pojasnjuje. Kar mu je predsednik odgovoril, ni prav. »Bilo je težko pogoltniti. Hotel sem mu reči: če je tako, pridi z menoj iskat (službo),« razlaga Jahan.

Nov udarec je Emmanuel Macron doživel ta teden z izstopom ene od poslank iz njegove stranke Naprej republika. Frédérique Dumas po poročanju Telegrapha pravi, da se je počutila kot na Titaniku. Njen izstop je odraz vse večjega razočaranja nad predsednikom in neučakanosti, saj njegove kontroverzne in pogosto boleče gospodarske reforme še niso prinesle zmanjšanja brezposelnosti ali bistveno povečale rasti.

Sedemnajst mesecev po prevzemu funkcije je Emmanuel Macron najmanj priljubljen med vsemi zadnjimi predsedniki Francije v enakem času. Ankete kažejo, da ga podpira le 19 odstotkov Francozov.