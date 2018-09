Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo premiero dokumentarno-igranega filma Cankar v režiji Amirja Muratovića, premiero tragične farse Oče francoskega dramatika Floriana Zellerja v režiji Jerneja Kobala, premiero glasbeno-dokumentarnega filma Pero Lovšin-Ti lahko, premiero Balzacove komedije Mercadet ali Poslovni človek v priredbi in režiji Janeza Pipana.

Četrtek, 27. september

V stari bencinski črpalki (Tivolska 44) Ljubljana bodo ob 20.00 v okviru serije Fotopub Appetizer odprli razstavo nizozemske umetnice Anouk Kruithof z naslovom Transformagic. Gre za prvo razstavno postavitev knjige Automagic, umetničine najbolj uspešne knjige. Izbor izmed 528 fotografij, posnetih s telefoni in kompaktnimi kamerami, ki jih je umetnica izdelala v zadnjih 12 letih svojega življenja, bo predstavljen v obliki instalacije množice fotografskih objektov v prostoru. Razstavo bo pospremil glasbeni performans skupine Olfamoštvo.

V Kinu Šiška Ljubljana bodo ob 20.00 v okviru 10. Festivala Sonica nastopili: Aïsha Devi, ena od najuspešnejših SHAPE glasbenic preteklih let, je razvila povsem izviren preplet tradicionalnih vokalnih tehnik, grlenega petja v mističnih jezikih in klubskih zvokov, bristolski duo Giant Swan z eksplozivno, hardcore punk verzijo industrial techna, ki jo v živo v celoti zgradita s sinti, ritem mašino in vokali ter domača gosta Lifecutter in Bine.

wvp4EBZTtKs

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 premiera dokumentarno-igranega filma Cankar, ki odpira vprašanje, kako se je v dobrih stotih letih izoblikoval mit o največjem slovenskem pisatelju Ivanu Cankarju. Dokumentarni del filma spremlja najpomembnejše dogodke ob 100-letnici njegove smrti. Vrača se k izvirnim rokopisom, pismom in razglednicam, risbam, redkim materialnim sledem, ki so ostale za Cankarjem, ter se ustavi ob pomembnih postajah na njegovi življenjski poti. V igranih prizorih pa je v fragmentih prikazano pisateljevo zasebno življenje, kakršno je mogoče razbrati iz njegovih del. Režija: Amir Muratović

284959097

V Cirkulaciji 2 Tobačna Ljubljana bodo ob 20.00 uprizorili robotsko fugo za živo umetnost / balletkvintet z naslovom Med, cimet, rozine in čas. Scenarij in režija: Vlado Repnik Gotvan, roboti, bot_txt_zvok: Stefan Doepner, klarinet, vokal, ples: Marieke Sophie Werner, obzvok: Borut Savski

0PHE80_9-s0

Petek, 28. september

Na Malem odru SLG Celje bo ob 19.30 premiera tragične farse Oče francoskega dramatika Floriana Zellerja. Gre za pripoved o dementnem očetu in njegovih najbližjih, ki se soočajo in spopadajo s to srhljivo boleznijo. Avtor nas v svet dementnega očeta Andréja spretno zapelje tako, da stvari vidimo skozi njegov pogled, ne skozi pogled hčere Anne, njenega partnerja Pierra ali bolniške negovalke. André si na vso moč prizadeva, da bi v svojem zmedenem svetu našel smisel. Bolezen namreč skokovito napreduje in njene manifestacije se kažejo na različnih ravneh. Režija: Jernej Kobal

© Uroš Hočevar/SLG Celje

V Ustvarjalnem centru Švicarija Ljubljana bo ob 20.00 premiera novega projekta Luke Prinčiča z naslovom Jitakami v.2018, avdio-vizualnega in gibalnega performans-predavanja, ki si za osnovo raziskave postavlja vprašanje polarnosti narave in stroja. Delo temelji na vprašanju interakcije med človekom in računalnikom, med naravo in tehnologijo, ter povezovalnega področja vmesnikov. Interdisciplinarni dogodek se skozi koreografijo giba in računalniško generirano abstraktno zvokovno-vizualno podobo poetično dotika fenomena sodobnih tehnologij in vprašanj o vpetosti človeškega telesa v vsesplošno digitalizacijo življenja.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 premiera glasbeno-dokumentarnega filma Pero Lovšin-Ti lahko, ki pripoveduje zgodbo o Perotu Lovšinu, prvi punk zvezdi nekdanje Vzhodne Evrope. O njegovem ustvarjanju glasbene pa tudi neglasbene slovenske zgodovine. Od uporniškega anarhizma sedemdesetih let prejšnjega stoletja, osamosvajanja in demonstracij na Kongresnem trgu v Ljubljani, pa do evropskega nogometnega prvenstva leta 2000 v Amsterdamu in današnjih dni. Režija: Jani Sever

dU_8DzxQZdQ

V Mali drami Ljubljana bo ob 20.00 premiera sodobne dramske opere Deklica s strunami (2018) o violinistki, ki potuje z vlakom po Evropi. Med vožnjo in na postajah se izriše zgodba njenega življenja; od deklice, ki je hotela postati vrhunska glasbenica, pa je oče zapravil denar za njeno šolanje, do starke, ki še zmeraj išče svoj prostor pod evropskim nebom, potem ko je vse življenje preživela kot ulična glasbenica. Besedilo za uprizoritev, ki je nastala v koprodukciji z Moving Music Theatrom iz Bitole, sta napisala Maja Hrgović in Marjan Nećak, avtorica pesmi pa je Ana Bunteska. Režija: Marjan Nećak

© Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

Sobota, 29. september

V Kinu Šiška Ljubljana bodo ob 20.00 nastopili Marko Hatlak & Band, ki bodo predstavili najnovejši album Ko ni noč in ni dan, na katerem se prepletajo latino, pop, funk in rock ritmi.

M3Ml-LtbkZw

V Mestnem gledališču ljubljanskem bo ob 20.00 premiera Balzacove komedije Mercadet ali Poslovni človek, ki podaja kruto resnično podobo sveta, v katerem je vse podrejeno enemu samemu cilju: kako se z vsemi sredstvi dokopati do denarja. Dogajanje je postavljeno v leto 1839. Mercadet je bister in spreten predstavnik francoskega meščanskega razreda, ki se v želji po visokih dobičkih in družbenem uspehu nenehno loteva tveganih poslov. Avtor priredbe in režiser: Janez Pipan