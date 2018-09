Velika Britanija brez EU ni več velika

Britanska vlada je svoje državljanke in državljane začela seznanjati, kaj jim grozi v primeru trdega Brexita, ki je Brexit brez dogovora z EU

Britancem pol leta pred predvidenim izstopom Združenega kraljestva iz EU (Brexit) postaja jasno, kako na debelo so jih tisti, ki so predlagali referendum o Brexitu, nalagali. Eden najglasnejših podpornikov referenduma evroskeptični evropski poslanec Nigel Farage ni le umolknil, ampak je izginil s političnega prizorišča. Tako mu ni treba ne razlagati svojih laži o velikih koristih, ki naj bi jih izstop iz EU prinesel britanskim podjetjem in gospodinjstvom, kot tudi sprejeti kakršno koli odgovornost zanje. Brexit je eden najbolj poučnih primerov, kam pripelje populizem in kako neodgovorni so dejansko politiki, ki ga uporabljajo.

V časopisu Independent so Britanci lahko prebrali, da bo država morala dvigniti davke, če bo po Brexitu uveljavljena stroga omejitev za zaposlovanje ljudi iz EU v Veliki Britaniji. Pred kratkim objavljena študija je namreč pokazala, da priseljenci iz EU prispevajo na leto 2300 funtov več v britanski proračun kot Britanci. V celotni življenjski dobi priseljenci iz EU plačajo v proračun Združenega kraljestva 78 tisoč funtov več, kot iz njega prejmejo v obliki javnih storitev, prihodkov za socialno varnost. Neto prispevek Britancev pa je nič.

Analitiki Oxford Economics, ki so naredili študijo, so izračunali, da prispevek priseljencev iz EU v britanski proračun ustreza dvigu stopnje dohodnine za 5 odstotnih točk. Večina priseljencev je izobraženih in mnogi zapustijo Združeno kraljestvo pred upokojitvijo, zato v času, ko človek potrebuje največ javnih sredstev za pokojninsko, socialno in zdravstveno varstvo, niso več v Veliki Britaniji.

Financial Times pa izpostavlja, da več kot 80 odstotkov britanskih proizvodnih podjetij pravi, da niso pripravljena na Brexit brez dogovora. Stephen Phipson, izvršni direktor britanskega združenja industrijskih podjetij EEF, opozarja, da bo izstop države iz EU brez dogovora za velika podjetja katastrofa, ker so tako povezana z evropskimi, ko govorimo o dobavnih verigah, da bodo prisiljena zapirati tovarne.

Po podatkih Euronews je študija Institute for Government pokazala, da v primeru Brexita brez dogovora, ki je pol leta pred izstopom vse bolj verjeten, Združeno kraljestvo ni zmožno ublažiti največjih negativnih posledic v devetih od desetih področij.

Nemški Handelsblatt poroča, da britanska podjetja čaka dodatna birokracija na mejah, gospodinjstva višje pristojbine za bančne storitve, upokojence, ki so se preselili na Kanarske otoke, ker je tam življenje cenejše in lepše vreme, težave pri dvigovanju pokojnine. Britanska vlada na 148 straneh v načrtu za izredne razmere seznanja podjetja in gospodinjstva, na kaj vse se morajo pripraviti, če bo Združeno kraljestvo marca prihodnje leto zapustilo EU brez dogovora.

Da bi preprečila katastrofo, namerava vlada po izstopu še naprej enostransko uporabljati pravila EU. Minister za Brexit Dominic Raab pravi, da vlada želi toliko kontinuitete, kot je mogoče. A na mnogih področjih je to izvedljivo samo s sodelovanjem EU. Dodatne nujne ukrepe namerava minister Raab predložiti konec meseca. V primeru Brexita brez dogovora, namerava London enostransko predlagati prehodno obdobje.

Dokler ne bo vzpostavljen britanski nadzor med drugim namerava dovoliti uporabo zdravil in medicinskih pripomočkov, ki so dovoljeni v EU. Evropski ponudniki finančnih storitev naj bi smeli še tri leta ponujati storitve tudi evropskim uporabnikom. Raab upa, da bo EU enako pragmatična. Opazovalci pravijo, da je od EU pričakovati pragmatizem pri življenjsko pomembnih zadevah, kot je jedrska varnost ali finančna stabilnost, na manj pomembnih področjih pa ne. Evropske komisije tako denimo ne bodo motile kilometrske kolone tovornjakov na britanskih avtocestah.

Voditelji držav članic EU so na neformalnem vrhu v Salzburgu zavrnili načrte britanske premierke Therese May za izstop Velike Britanije iz povezave. Obenem je Mayeva zavrnila načrte EU za mejo z Irsko, a je dodala, da bo London kmalu predstavil nove predloge. Zagotovila je tudi, da Velika Britanija intenzivno pripravlja strategijo za izstop iz povezave, ki bo predvidoma oblikovana do oktobrskega vrha EU.

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je po poročanju STA ob koncu vrha sporočil, da bodo za november načrtovani vrh o brexitu pripravili le, če bo do naslednjega rednega vrha EU v oktobru na tem področju narejenega dovolj napredka.