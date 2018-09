Občutljivosti in preobčutljivosti, ki zavirajo spremembe

Šest večerov na presečišču podobe in zvoka

Aïsha Devi

Od 24. do 29. septembra bo na različnih prizoriščih v Ljubljni potekal 10. Festival sodobne elektronske glasbe in tranzitornih umetnosti Sonica s poudarkom na umetniških izrazih, ki združujejo glasbo in zvok z drugimi umetniškimi formami. Letošnji festival poteka pod naslovom Pre/Občutljivost. "Finančni, politični in družbeni premiki povzročajo občutljivost in pogosto tudi preobčutljivost, ki zavira spremembe. Sprašujemo se, če je področje zvoka, ki ga gojimo, v tem prostoru in času občutljivo in potrebno zaščite, zanima nas kdaj stopamo v polje pre/občutljivosti in koliko, če sploh, nas ta pre/občutljivost določa in pozicionira v svetu. S festivalom pa pozivamo h gojenju občutljivosti za zvok, ki v spajanju in prepletanju vedno šepeta, citira in misli trenutno družbo," je zapisala vodja festivala Neja Tomšič.

Na otvoritvenem večeru, ki bo potekal 24. septembra v Cankarjevem domu, se bosta zvrstili kar dve koncertni premieri: svetovna premiera nove kompozicije ameriškega izumitelja in skladatelja Tristana Pericha z naslovom Tone Patterns ter nastop izraelskega kontrabasista Yairja Elazarja Glotmana, ki bo skupaj s švedskim glasbenim raziskovalcem Matsom Erlandssonom predstavil album Negative Chambers, ki sta ga v Ljubljani nadgradila v sodelovanju s tremi domačimi glasbeniki mlajše generacije.

V četrtek, 27. septembra bo v Kinu Šiška nastopila švicarska producentka in pevka Aïsha Devi, ena najuspešnejših SHAPE glasbenic preteklih let, ki je razvila povsem izviren preplet tradicionalnih vokalnih tehnik, grlenega petja v mističnih jezikih, in klubskih zvokov. S svojo eksplozivno, hardcore punk verzijo industrial techna se bo predstavil bristolski dvojec Giant Swan, nastopila pa bosta tudi domača glasbenika: Domen Učakar, ki bo predstavil svoj temačni tehnoidni projekt Lifecutter in Bine, ki ustvarja v polju elektroakustike in terenskega raziskovanja zvokov.

Osrednji festivalski večer v Cankarjevem domu, v petek, 28. septembra, bo postregel s tremi koncerti. Iranski glasbenik Sote aka Ata Ebtekar bo predstavil album Sacred Horror in Design, na katerem uspešno spaja elektroniko s tradicionalno iransko glasbo, spremljala pa ga bosta glasbenika Arash Bolouri (santur) in Behrouz Pashaei (setar) ter vizualni umetnik Tarik Barri. Montrealski saksofonist Jason Sharp in zvočni umetnik Adam Basanta bosta predstavila Sharpov zadnji album Stand Above the Streams, večer pa bo zaključil domači intermedijski kolektiv Container Doxa. Večer se bo nadaljeval v Koncertni dvorani Rog, kjer bosta nastopila britanska DJ-ja Actress in Lee Gamble ter domačini Christian Kroupa s projektom Alleged Witches in NinaBelle (Warrego Valles).

Festival se bo zaključil v soboto, 29. septembra. Najprej bo v Cankarjevem domu nastopil ambientalni glasbenik William Basinski. Po njegovem nastopu se obeta rojstnodnevna zabava ob 10. obletnici festivala SONICA, na kateri bodo glasbo vrteli: Krilc, Levanael, Zergon, Kikimore, CNHN, Gašper Torkar, Glitteris, Nitz in drugi.

V okviru festivala bodo v torek, 25. septembra v Cukrarni odprli razstavo, na kateri se bodo predstavili: umetniški kolektiv BridA (letošnji nagrajenci nagrade TESLA), kanadski umetnik Adam Basanta z dvema novima instalacijama, ameriški umetnik Tristan Perich pa bo premierno predstavil delo Tone Patterns Study #2, ki je nastalo posebej za festival Sonica, in tri starejša dela. Razstavo bodo odprli z delom Tristana Pericha Observations, ki ga bo izvedel skupaj s tolkalcem Jako Bergerjem, ter z avdiovizualnim performansom francosko-japonske vizualne in zvočne umetnice Mike Oki Ethereal Resonance, ki bo gledalce popeljala v abstraktne pokrajine, ki odsevajo našo potrebo po ustvarjanju alternativnih vizij sveta.

Pripravljajo tudi tridnevni spremljevalni program pogovorov in okroglih miz, ki bo potekal med 26. in 28. septembrom, namenjen pa je predstavitvi različnih vidikov glasbenega posla in delovanja festivalskih mrež.