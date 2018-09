REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 bo jesensko sezono SOLVD odprl Alex.Do iz techno družine Dystopian, poleg njega pa še Evident, Alex Ranerro, Mornik in Trulson, v Koncertni dvorani Rog pa se bodo v okviru Festivala Sonica predstavili: Actress aka Darren Cunningham, Lee Gamble, NinaBelle/Warrego Valles in Christian Kroupa/Alleged Witches.

Petek, 28. september

(18.00): Božidar Ljubljana: Ciklon & On Rotation (Stascha, Vuka...)

(20.00): Žmauc Ljubljana: Riba vs Utti (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Estera)

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD Opening (Arena: Alex.Do, Evident. Bar: Alex Ranerro, Mornik b2b Trulson)

(23.00): Plac Boris (Tovarna Rog) Ljubljana: Underground pulse: DNB Predavalnica (Dominus Diaboli b2b Fornax, Theejay, Wubsonik)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Yanya, Junzi (DJ set)

(23.00): Koncertna dvorana Rog Ljubljana: Festival Sonica (Actress, Lee Gamble, NinaBelle/Warrego Valles, Christian Kroupa/Alleged Witches)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Cvetje v jeseni (DJ Naj)

Sobota, 29. september

(20.00): Klub CD Ljubljana: Festival Sonica (William Basinski + DJ seti: Krilc, Levanael, Zergon, Kikimore, CNHN, Gašper Torkar, Glitteris, Nitz)

(23.00): K4 Ljubljana: Just A Dance (Elovetric, Von Meister, Maša, DEN7EL; VJ: 5237)

