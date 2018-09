Če je cilj države zdravje otrok, naj se ukvarja z vzroki za debelost, ne z diskriminacijo veganov

Javni poziv ministrstvom glede prehrane v vrtcih in šolah

© Igor Škafar

Državljani in državljanke Republike Slovenije, ki smo iz etičnih razlogov izbrali veganski ali vegetarijanski način življenja, zavračamo okrožnico razširjenega pediatričnega kolegija glede prehrane v vrtcih in šolah kot neustavno, neetično in nedemokratično.

1. Okrožnica napeljuje, da je veganstvo ali vegetarijansko »medicinsko neutemeljeno«. Številne družine in posamezniki smo izbrali takšen način prehranjevanja iz zdravstvenih razlogov. Svetovna zdravstvena organizacija je rdeče meso in predelane mesne izdelke označila za potencialno rakotvorne.

2. Veganstvo ali vegetarijanstvo ni »dieta«, temveč etična in ekološka odločitev. Neetično je bremeniti zdravstvo zaradi »potrdil« za vegansko ali vegetarijansko prehrano zdravih otrok v vrtcih in šolah. Nasprotno Svetovno zdravstveno organizacijo skrbijo zdravstvene posledice čezmernega uživanja živalskih izdelkov otrok v Evropi.

3. Britanska fundacija za nutricionistiko, Ameriška akademija nutricionistov in dietetikov, in strokovna združenja iz Kanade, Avstralije in Italije, podpirajo vegetarijansko in vegansko prehrano otrok - torej ni nobenih medicinskih zadržkov za to prehrano.

4. Odkar obstaja možnost pobud vladi, je največ podpore prejel predlog za postopno zmanjšanje živinoreje. Po sklepu evropskih poslancev, mora Evropa do leta 2030 doseči postavljene okoljske cilje – tega ne bo dosegla s tem, da v prehrano otrok sili živalske izdelke in ohranja sedanjo stopnjo subvencionirane živinoreje. Združeni narodi, kateri članica je Slovenija, pozivajo k povečanju veganske prehrane.

5. Rastlinske beljakovine so cenejše za državni proračun kot živalske. Zaradi večjega števila kronično bolnih otrok zadostujeta dva jedilnika v vrtcih in šolah: »mešani« in »dodaten«: brezalergenski, brezglutenski in veganski.

6. Če je cilj države zdravje otrok, naj se ukvarja z vzroki (!) za debelost, kronična obolenja in alergije vse večjega števila otrok in ne z diskriminacijo veganov in vegetarijancev. Evropska stroka svari, da se mora živinoreja zaradi ekološke nevzdržnosti prepoloviti do leta 2050, kar naj odraža v jedilnikih, ki vsebujejo manj mesa in mleka.

7. Bistvene premike v znanosti je dosegla civilna družba in razvoj etike. Sicer je znanost trdila, da so ženske umsko bolj zaostale od moških, da je istospolnost treba zdraviti z elektrošoki ter, da barva kože določa stopnjo inteligence. Naloga družbe je, da humanizira znanost, ki je prevečkrat ujeta v kapitalske interese.

8. Zahtevamo posodobitev prehranskih smernic v slovenskem zdravstvu.

9. Pričakujemo umik okrožnice, v nasprotnem bomo o kršenju človekovih pravic, diskriminaciji otrok in zatiranju prehrane, ki podpira sprejete ekološke smernice, katerih podpisnik je tudi Slovenija, obvestili organizacije in medije v tujini.





Povezava do peticije je dostopna na tej spletni povezavi >>





Jadranka Juras, pevka in aktivistka za pravice živali

Jure Vrhovnik, član Veganskega društva, soavtor Poziva vladi

Ksenija Vesenjak Kutlačič, Zavod za zaščito rejnih živali Koki

dr. Jerneja Tomšič, raziskovlka v City of Hope, onkoloski inštitut, Duarte, CA, ZDA

dr. Katerina Vidner Ferkov, urednica Zdravo Slovenija

Nataša Šram, predsednica Društva Svet Staršev

Slovensko vegansko društvo

Gregor Kos, so-predsednik Za Zdravo Družbo

Jagoda Tkalec, aktivistka in študentka politologije