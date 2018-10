REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 se bo v okviru Roza večera predstavila Marina Perazić, legendarna pevka Denis & Denis, ki bo vrtela stare in nove hite in v živo zapela nekaj svojih največjih uspešnic, družbo pa ji bo delal prekaljeni italijanski maček Maurizio Urbani, ki je svojo glasbeno kariero začel leta 1977. V Cvetličarni pa se lahko udeležite 5. ECO Festivala - Hard Techno Specials.

Marina Perazić

Petek, 5. oktober

(20.00): LP Bar Ljubljana: Bayo (DJ set)

(21.00): Klub Gromka (Metelkova) Ljubljana: Links & Leeseetsa (klubski večer)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Stenjacha & Mesto žensk)

(22.00): Božidar Ljubljana: Zamenite mi glavo (Lavka)

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: Petek pri Molly (LVN)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Dacho & Levanael (DJ set)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Everything Goes (Rope, Jerry, Sunneh, Fogy, Stojc)

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Gibanica (Veliki oder: iTurk live, Ian F, Lara. Mali oder: Perodinamika, BLN)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Menažerija: Arty Party (DJ Marino)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Pod pritiskom: Jungle Is Massive vol. 8 (Bakto, Borka, Dado, Zhe, Woo-D)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Gold Is Never Old Oldies Goldies (Nixterix, Rike Jr., Junior Bench, Rensi)

Sobota, 6. oktober

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: RnB Sobota (Martee)

(22.00): Mostovna Nova Gorica: Analogue/Digital (LXS, Roli, Riki G)

(22.00): Cvetličarna Ljubljana: ECO festival - Hard Techno Specials V (Schranz-Tanz Area: DJ Lukas & Fernanda Martins, Mario Ranieri, Candy Cox, SlugoS, Joanna Coelho, DJ Gumja, Ted Raslow, MC Matos aka Da Kriminal. Techno Area: Fredy S, Veztax, Mark Dee, DJ Nikashy, DJ Lilson, Ian Carlast)

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Difrakcija (Spencah, Dominus Diaboli, Kryptønite ft. Utemeljeni Sum, DJ Wooga ft. Utemeljeni Sum, Aniline, Rak3ta)

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Roza (Arena: Marina Perazić, Maurizio Urbani. Bar: Nulla, Thon Kland; VJ: 5237)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Underground Special / Angel Anx (DJ-ji: Andy Raze, Stox, Levis, Rensi, Mumyyn, Thomas, Zanne Madness)

(24.00): Klub Gromka (Metelkova) Ljubljana: 24. festival Mesto žensk (Kristina Aleksova aka Rat & Witch Blues & Hupa Brajdič)