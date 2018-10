Raznolikost in širina sodobne stripovske ustvarjalnosti

Festival stripa Tinta z domačimi in tujimi gosti ter pestrim programom v obliki razstav, delavnic, pogovorov, stripovskega sejma, filmskih projekcij, pripovedovalskih in drugih dogodkov.

Rotopol: Rita Furstenau - The Islands of Expectation

Med 2. in 14. oktobrom bo na različnih prizoriščih v Ljubljani ter v Kranju in Kopru potekal Festival stripa Tinta, ki letos v središče postavlja raznolikost in širino sodobne stripovske ustvarjalnosti. Festival ponuja vpogled v pisano bero najnovejših domačih stripovskih izdaj, zasleduje pa tudi živahno dogajanje in trende na bližnjih stripovskih scenah. Ob boku preverjenih stripovskih klasikov predstavlja sveža imena in projekte, ki prestopajo stripovske okvire ter vstopajo v živahen dialog z različnimi sočasnimi umetniškimi praksami.

Festival stripa Tinta je naslednik Stripolisfesta, ki se je odvijal v Ljubljani med leti 2013 in 2016, leta 2017 pa je dobil novo ime. Festival je nastal iz cikla mesečnih stripovskih večerov Stripolis v Kinu Šiška. Že na samem začetku je bila prisotna želja po povezovanju stripovskih navdušencev, ustvarjalcev, strokovnjakov, založnikov, nevladnih organizacij in kulturnih javnih institucij z namenom grajenja stripovske skupnosti in širjenja stripovske kulture med domačo javnostjo. Iz enodnevnega dogodka v Kinu Šiška je sčasoma prerasel v večdnevni stripovski festival z razstavami, delavnicami, predavanji, pogovori, stripovskim sejmom, pripovedovalskimi dogodki in branji stripov v živo, filmskimi projekcijami in drugim stripovsko obarvanim dogajanjem.

Festival bo 2. oktobra ob 20.00 v Spominskem parku Navje odprl pripovedovalsko-glasbeni dogodek z naslovom Jezdec, kjer bosta igralec Tomaž Gubenšek in glasbenik Drago Ivanuša oživila projicirane odlomke iz risoromana Jezdec, ki ga je nemška ilustratorka in predavateljica na Visoki šoli za umetnost v Braunschweigu Ute Helmbold ustvarila na podlagi istoimenske novele nemškega realističnega klasika Theodorja Storma. Enkratni dogodek pa bo počastil tudi izid slovenskega prevoda risoromana Jezdec, delo Mojce Kranjc.

Ute Helmbold: Jezdec

Naslednji dan bo v Atriju ZRC SAZU sledila predstavitev romana in pogovor o knjigi z avtorico, prevajalko Mojco Kranjc, Suzano Bricelj in Arjanom Preglom, s poudarkom na njenih vizualnih elementih, na rabi literarne podlage, na umeščanju besedila v risbo, o svojstveni zgradbi knjige, ki jo sestavlja besedilo v spodnji tretjini ter stripovski del v zgornjih dveh, ter o aktualni vrednosti in potencialih Stormovega dela danes.

Na festivalu bo sodelovala tudi neodvisna nemška založba Rotopol z mednarodno skupinsko razstavo Skrivnostni šov Rotopol (Rotopol Mystery Show) v DobriVagi, ki vključuje dela izbranih ustvarjalcev s področja sodobne ilustracije in stripa.

Med priznanimi slovenskimi striparji se bosta predstavila Zoran Smiljanić, ki je skupaj z Blažem Vurnikom ustvaril stripovsko biografijo Ivan Cankar: podobe iz življenja, ter Kaja Avberšek, ki bo predstavila nov stripovski album Mile ♥ disko, poskrbela pa je tudi za vizualno podobo festivala. Poklonili se bodo tudi letos preminulemu velikanu slovenskega stripa Mikiju Mustru, na večmedijski razstavi po Ivanu Cankarju IC 2.0 pa se bodo predstavili: Boris Beja, Neža Jurman, Primož Krašna, Tomaž Lavrič, Grega Mastnak, Vinko Möderndorfer, Boštjan Plesničar, Beli sladoled, Zoran Smiljanić in Andrej Štular.

Druženje ljubiteljev stripa bo vrhunec doseglo 13. oktobra s stripovskim sejmom v Kinu Šiška. Letos so pod drobnogled postavili hrvaško stripovsko sceno s kopico velikih imen hrvaškega stripa, ki so njegov sloves ponesli tudi v mednarodne vode: Helena Klakočar, Irena Jukić Pranjić, Darko Macan in Dalibor Talajić.

Irena Jukić Pranjić

Festival Tinta, ki ga koordinira Kino Šiška, deluje kot povezovalna platforma, ki združuje raznolike akterje domače stripovske scene, nevladne organizacije in javne kulturne ustanove z namenom popularizacije stripovske ustvarjalnosti. Z gostovanjem priznanih tujih stripovskih ustvarjalcev in strokovnjakov omogoča vpogled v živahno mednarodno dogajanje in trende na področju sodobnega avtorskega stripa ter širi mrežo ustvarjalnosti in izmenjav preko naših meja.

Več o programu si preberite na tej povezavi