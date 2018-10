Nazaj k umetniku

Mednarodna skupinska razstava Osebno / Personal z več kot 100 deli štiridesetih domačih in tujih umetnikov.

Nataša Berk

© Damjan Švarc

V mariborskem razstavišču Kibla Portal bodo 5. oktobra ob 19.00 odprli mednarodno interdisciplinarno razstavo z naslovom Osebno / Personal, na kateri bo predstavljenih več kot 100 del štiridesetih domačih in tujih umetnikov. Gre za tretjo iz serije razstav štiriletnega projekta Risk Change / Tvegaj spremembo (2016-2020), ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.

Projekt Risk Change (Tvegaj spremembo) skozi oči umetnikov že dve leti raziskuje problem sodobnih migracij. Če sta projekta MIG21 in Zavetja Babilona obravnavala migracijska ekstrema, prvi kot gibanje, drugi kot zaustavitev, se razstava Osebno vrača korak nazaj: k umetniku, k osebi in še globlje k posamezniku, ki je umetnik. Umetnik je umetnik zato, ker se - za razliko od nekritične, a zato toliko glasnejše množice - tudi osebno izpostavlja; on je tisti, čigar ime nosi umetniški produkt.

Projekt Osebno se ne vrača nazaj k civilizaciji, temveč se obrača proč in zre naprej v kulturo delovanja, ustvarjanja, bivanja, obstoja, torej bistva življenja v obliki neodtujljive pravice vsakega, da živi kot svobodno in tudi kulturno bitje. Šele nato se lahko zgodi umetnost, v estetski, intelektualni in družbeni vlogi. Kritično razgaljanje pod preprogo pometenega občega mnenja s pomočjo angažirane umetnosti, ki zahteva personifikacijo in predvsem odprtost za drugačnost, je način predočanja obče ne-umnosti, ne-solidarnosti, ne-tolerantnosti, ne-kulturnosti, in bolj ko nam trka na vest, dojemljivejši postajamo za spremembo.

"Vprašanje osebnosti ali osebnega, personifikacija identitete, razkorak osebe proti individuumu, človeškosti do človeka, tudi v obliki razmerja med obstoječim državljanom in idealiziranim posameznikom, se kot socialna norma postopoma prebija v sodobne razprave o vrednosti družbenih kategorij. Dojemanje občega se naslanja na subjektivno mnenje množice, podprte z medijskimi senzacijami, in vztrajno nadomešča pojem človeka kot osebe na račun "zgolj" posameznika," so zapisali organizatorji razstave.

Razstavljajo: Jozef Suchoža, Nataša Prosenc Stearns, Jože Slaček, Jiri Kočica, Jure Fingušt, Janez Kardelj, Maruša Šuštar, Tadej Vaukman, Maša Jazbec in Zoran Poznič, Artists&Poor's, Radovan Kunić, Boštjan Novak, Dragica Čadež, Anka Krašna, Selma Selman, Nikita Shalenny, Miha Erjavec, Nataša Berk, Vlado Repnik, Simon Macuh, OR poiesis, Martin Kohout, Marija Ančić, Meggy Rustamova;

Tincuta Heinzel in Hillevi Munthe, kuratorici – Prizadevanja, neuspehi, poskusi in napake / Attempts, Failures, Trials and Errors: Teresa Almeida, Beam, Shih Wei Chieh, Kate Sicchio & Camille Baker, Renata Gaui, Maria Paulina Gutiérrez, Tincuta Heinzel, Shary Kock, Aline Martinez Santos, Afroditi Psarra, Annette Schmid & Veerle Pennock, Zoran Popovici, Natacha Roussel, Vitalii Shupliak, Giulia Tomasello, Pauline Vierne, ZEST Collective, Ebru Kurbak, Mili John Tharakan, Rebecca Stewart, Anna Biro. Performansi: Betina Habjanič, Lara Ritoša Roberts.