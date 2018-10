Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo otvoritev Dnevov nemškega filma s tankočutno zgodbo o ljubezni v vzhodnonemški veletrgovini Med policami v režiji Thomasa Stuberja, premiero monodrame Jeana Cocteauja Človeški glas v režiji Ajde Valcl, koncert irske instrumentalne post-rock skupine, ki se v Ljubljano vrača z novim albumom Epitaph, razstavo Bojana Šumonje, Marka Jakšeta in Pierra Tola ter koncert popularnega islandskega glasbenika Ólafurja Arnaldsa.

Četrtek, 11. oktober

V Narodnem muzeju Slovenije-Metelkova Ljubljana bodo ob 18.00 odprli Majski salon ZDSLU, ki je letos posvečen umetniški grafiki osnovnega in razširjenega polja. Selektor prof. Črtomir Frelih je za tokratno razstavo izbral 65 umetnikov vseh generacij, članov ZDSLU iz devetih regionalnih društev.

V Galeriji Kresija Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo grafičnega oblikovalca Roberta Žvoklja z naslovom vidna sporočila, na kateri bo predstavljen izbor publikacij, znamk, kovancev, znakov in logotipov.

Barjanske rastline

V DobriVagi Ljubljana bodo ob 19.00 odprli mednarodno prodajno razstavo neodvisne nemške založbe Rotopol z naslovom Skrivnostni šov Rotopol (Rotopol Mystery Show), ki vključuje dela izbranih ustvarjalcev s področja sodobne ilustracije in stripa. Na razstavi se jim bodo pridružili tudi trije slovenski ustvarjalci mlajše generacije: Matija Medved, Maruša Račič in Lea Zupančič.

V Slovenski kinoteki Ljubljana bo ob 20.00 otvoritev Dnevov nemškega filma s projekcijo filma Med policami, ki je nastal po kratki zgodbi Clemensa Meyerja. Gre za tankočutno pripoved o ljubezni v vzhodnonemški veletrgovini, ki se lahko zgodi zgolj v zavarovanem kozmosu tega blagovnega raja, sredi občutja prijateljstva in pripadnosti. Režija: Thomas Stuber

o6pxkt70kEE

Na Malem odru SNG Nova Gorica bo ob 20.00 premiera intimne igre poslavljanja eana Cocteauja Človeški glas iz leta 1930, ki se osredotoča na zapuščeno žensko, ki ob telefonu pričakuje poslednji klic bivšega ljubimca. Čustveno nabit telefonski pogovor, ki ga zaradi motenj na omrežju ljubimca ne moreta nemoteno izpeljati, je osnova za razburkano in večplastno zgodbo, ki poleg zgodovine njunega odnosa razkriva tudi moralno etična vprašanja vrednotenja ljubezni ter pasti telefonskega pogovora kot sredstva komunikacije. Ženska, ki je konec zveze sicer pričakovala, je močno razpeta med racionalnim zavedanjem o poteku njunega odnosa in svojo čustveno platjo, ki se s tem ne more sprijazniti. Nastopa: Helena Peršuh, režija: Ajda Valcl

© Peter Uhan

Petek, 12. oktober

V MMC Kibla Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo skupine One Dollar Bill z naslovom La tela volante. Dva slikarja, Bojan Šumonja in Marko Jakše, ki sta zadnji dve leti soustvarila 24 slik ter glasbenik Pierre Tol, ki je ustvaril zvočni ambient, subtilno povezujejo slikarstvo z zvočnim okoljem. Na otvoritvi bosta razstavo uglasbila Ana Kravanja in Samo Kutin.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila irska instrumentalna post-rock skupina God Is An Astronaut, ki bo predstavila osmi studijski album Epitaph. Predskupina: zagrebška post-rock/shoegaze zasedba Tús Nua

fm5gNUYFPs8

auzTwBUUl7o

V Galeriji Alkatraz (Metelkova) Ljubljana bodo ob 20.00 odprli skupinsko razstavo IC 2.0 // večmedijsko razstavo po Ivanu Cankarju, na kateri bodo predstavljena različna stripovska, a tudi druga umetniška dela, ki se bodisi navdihujejo pri Cankarju oziroma njegovih likih bodisi skozi prizmo literatovega opusa. Sodelujejo: Boris Beja, Neža Jurman, Primož Krašna, Tomaž Lavrič, Grega Mastnak, Vinko Möderndorfer, Boštjan Plesničar, Beli sladoled, Zoran Smiljanić in Andrej Štular. V okviru Festivala stripa Tinta.

Sobota, 13. oktober

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Glasbe sveta nastopil islandski glasbenik Ólafur Arnalds, ki bo predstavil svoj novi album re:member. Po projektih Island Songs, glasbi za televizijski seriji Broadchurch in Philip K. Dick’s Electric Dreams ter svetovnem gostovanju z elektronsko zasedbo Kiasmos bo tokrat nastopil s posebno zbirko klavirjev in sintetizatorjev ter edinstveno ožičenim godalnim kvartetom in bobnarjem oz. tolkalcem.

oAhO5eegMfY

V Stolpu Škrlovec Kranj bo ob 20.00 premiera predstave Prerok po literarni mojstrovini Khalila Gibrana, ki je nastala v koprodukciji PG Kranj, Zavoda Senzorium, SMG Ljubljana in SSG Trst. V njej avtor skozi parafrazo svetopisemskih zgodb razpreda misli o življenju, o vsakdanjih in temeljnih vprašanjih, na katera slehernik išče odgovore vse od rojstva dalje. Osrednji koncept dela je misel o univerzalni ljubezni, o pomembnosti tega, da smo ljudje bitja, ki nas definira sposobnost ljubezni. Režija: Barbara Pia Jenič