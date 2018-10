Koprivnikar izstopil iz stranke SMC

Nekdanji minister pravi, da si želi zgolj strokovno delati naprej, članstvo v politični stranki pa naj bi ga pri tem oviralo

Boris Koprivnikar

© Borut Krajnc

Nekdanji minister za javno upravo Boris Koprivnikar je danes na svojem Facebook profilu objavil, da se je odločili za izstop iz stranke SMC. Koprivnikar se sicer sooča z očitki o domnevni korupciji v zvezi s svojo zaposlitvijo v družbi BTC po izteku mandata, ki jih je danes za Radio Slovenija znova zavrnil. Ali je družbi še kot minister podelil brezplačne testne frekvence 5G v zameno za službo po izteku ministrovanja, zdaj preiskujejo tudi kriminalisti.

"Vsi postopki so bili popolnoma transparentni, skladno z usmeritvami ministrstva in popolnoma neodvisno vodeni s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos)," je za Radio Slovenija danes dejal Koprivnikar. Zatrdil je, da v nobenem primeru ne gre za kakršno koli povezavo v zvezi z zaposlitvijo v BTC. Zanikal je tudi, da bi si teren pripravil s spremembo zakona tako, da se frekvence podeljujejo brezplačno, testno obdobje pa se je s treh mesecev podaljšalo na tri leta.

"Komercialne frekvence se prav tako zaračunavajo, kot so se vedno do sedaj. Vendar razpis za komercialno uporabo frekvenc sploh še ni bil izvedel. Frekvence, ki so bile podeljene BTC, so začasne in omejene samo na področje BTC, torej jih komercialno uporabljati za neke storitve za splošno populacijo sploh ni mogoče," je navedel.

Obdobje testiranja pa je bilo po njegovih besedah podaljšano, ker je v povezavi s frekvencami 5G mogoče razvijati popolnoma nove poslovne modele. "In to je tisto področje, za katerega potrebuješ več časa za testiranje," je pojasnil.

"Kot aktivni politik sem te igrice nekako moral sprejeti, čeprav se je vedno znova izkazalo, da so obtožbe neresnične in tudi tokrat se bo. Pa vendar je tokrat drugače, ker se povzroča škoda tudi uspešni gospodarski družbi, s katero smo se veselili sodelovanja, sedaj pa smo žrtev moje politične opredeljenosti."

(Boris Koprivnikar)

Sicer pa je Koprivnikar, ko se je v soboto zvečer vrnil s službene poti, po navedbah radia odšel najprej k predsedniku uprave BTC Jožetu Mermalu. "Na mojo pobudo sva se dogovorila, da v kolikor se v postopkih kakor koli pravnomočno izkaže, da je bilo moje ravnanje v kakršni koli obliki koruptivno, s tem avtomatično preneha moja pogodba v BTC," je dejal.

Na svojem Facebook profilu pa je Koprivnikar objavil svoje pismo predsedniku SMC Miru Cerarju, v katerem ga obvešča o odločitvi, da izstopi iz SMC. Kot je zapisal, se zadnje dni ukvarja z dokazovanjem svoje nedolžnosti, integritetnega, zakonitega in nekoruptivnega ravnanja.

"Kot aktivni politik sem te igrice nekako moral sprejeti, čeprav se je vedno znova izkazalo, da so obtožbe neresnične in tudi tokrat se bo. Pa vendar je tokrat drugače, ker se povzroča škoda tudi uspešni gospodarski družbi, s katero smo se veselili sodelovanja, sedaj pa smo žrtev moje politične opredeljenosti," je navedel.

"Ker tudi SMC ne vidi več moje aktivne vloge v okviru funkcij, ki so ji bile na voljo, in ni ocenil, da je dosedanje vodenje resorja zadostna osnova za nadaljevanje dela, sem se, po izstopu iz izvršnega odbora in sveta stranke, odločil, da izstopim tudi iz članstva v stranki SMC," je zapisal Koprivnikar.

Kot je dodal, ceni vrednote, za katere se zavzemajo, in delo, ki so ga skupaj opravili, vendar enostavno ne more dopustiti, da so sam, družina in sedanji delodajalec žrtev političnega obračunavanja. Želi si samo mirno, strokovno in pošteno delati naprej, članstvo v stranki pa ga pri tem očitno ovira, je še pojasnil.

Več o primeru Koprivnikar si lahko preberete v aktualni številki Mladine. Članek z naslovom Vrtljiva vrata po Koprivnikarjevo si lahko preberete na tej povezavi.