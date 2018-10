REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Klubu Božidar bo potekala 5. edicija Stiropor Festivala, na katerem bodo nastopili: Samuel Kerridge, Robert Bergman, Stojche, Borut Cvajner, Goldberg b2b Attila, Stascha in SSS, v K4 se bo predstavil novoustanovljeni kolektiv Knauf v sestavi RSN, Shekuza in Tritch, v Channel Zeru bo novo sezono večerov ekipe Mami's Magic odprl DJ Stole iz Srbije, v Klubu Monokel pa bodo na večeru sodobne bass elektronike in klubskih hibridov vrteli DJ Piču Kuro, rezidenti ekip SNIF in Bojler ter posebni gost, italijanski producent in DJ Nahshi.

Samuel Kerridge

© Tim Dobrovolny

Petek, 19. oktober

(20.00): Žmauc Ljubljana:Woo-D (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Perodinamika & Mornik)

(22.00): Klub Božidar Ljubljana: 5. Stiropor Festival (Samuel Kerridge, Robert Bergman, Stojche, Borut Cvajner, Goldberg b2b Attila, Stascha, SSS; VJ: Fšk)

-t--_2V_av0

(22.00): Swenak Idrija: Sw:idr #1 (Nitz Live!, Eliaz, Thomas, Dope)

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: SISA / African Deep House (Urban Pfeifer)

(23.00): K4 Ljubljana: K4x4 (Arena: Aney F, Alex Ranerro. Bar: Rokko, Riba, Slishko)

rAxQrLr52uY

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Rave Voyeur (Tolstoyed)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Senzor (Nahshi, DJ Piču Kuro, DVMIR b2b Lil Ris, cl_tr, KMN, Peglasus & TMA)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Autumn Madness Party (Looni, Tixti, Levis, Lixi, Brtinzz, Thomas)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Supersonique Technotronique (Duki, Marta, m00sh, Nulla; VJ: Periklea Visuals)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Mami's Magic Season Opening (DJ Stole + Mami's Magic)

DX5D59uYw5A

Sobota, 20. oktober

(23.00): K4 Ljubljana: Knauf Launch (RSN, Shekuza, Tritch)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Pure Oldies Goldies: Sax Edition (Lovro Ravbar, DJ Shift, Devious)

(23.00): Klub Tiffany & Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Kvalitat Presents Radio Esplendor (Tiffany: Radio Esplendor, Disco Durum. Monokel: Dojaja, Dulash, Vuka)

rJhp5xS7t-Q