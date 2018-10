Orban prepovedal brezdomstvo

Na Madžarskem danes v veljavo stopa prepoved spanja na ulicah

Evropski poslanci so v preteklosti sicer že večkrat prišli do sklepa, da revščina in brezdomstvo nista zločin

© arhiv Evropske komisije

Brezdomstvo bo poslej na Madžarskem pomenilo kršitev ustave, saj je parlament junija na predlog skrajno desne vlade Viktorja Orbana sprejel ustavni amandma, ki prepoveduje "stalno bivanje na javnem mestu". S tem je zaostril zakon iz leta 2013, ki brezdomstvo kaznuje z denarno kaznijo.

Kritiki so v ustavi zapisano prepoved, na podlagi katere lahko policija z ulic odstrani brezdomce in podre njihova zasilna bivališča, označili za kruto, navaja francoska tiskovna agencija AFP. V skladu z novimi pravili ljudem, ki jih bodo "ujeli" kot brezdomce in ki bodo zavrnili selitev v zatočišča, grozi program prisilnega dela ali zapor. Odvzeli jim bodo lahko tudi premoženje, je prejšnji teden poročal britanski Guardian.

Vlada v Budimpešti pa je medtem poudarila, da je prepoved v prid celotni družbi. Kot je minuli četrtek povedal državni sekretar za socialne zadeve Attila Fulop, je cilj prepovedi "zagotoviti, da brezdomcev ponoči ne bo na ulicah in da bodo lahko državljani neovirano uporabljali javni prostor".

Madžarska vlada je prepričana, da je prepoved v prid celotni družbi.

Na Madžarskem naj bi bilo v zatočiščih, ki jih upravlja država, okoli 11.000 mest za brezdomce. A strokovnjaki pravijo, da je v državi brez strehe nad glavo najmanj 20.000 ljudi. Številni brezdomci medtem po poročanju Guardiana navajajo, da raje ostanejo na cesti, kot da bi odšli v zatočišča, ker so ta izjemno uborna in polna uši. Vlada v Budimpešti medtem sporoča, da bo okrepila financiranje za oskrbo brezdomcev.

Mednarodne organizacije in združenja za človekove pravice na Madžarskem so novo zakonodajo obsodili. Strokovnjakinja za stanovanjsko politiko pri ZN Leilani Farha je prepoved brezdomstva junija označila krutega in neskladnega z mednarodnim humanitarnim pravom. "Kaj je ta 'zločin', ki so ga zagrešili brezdomci? Le to, da skušajo preživeti," je v odprtem pismu madžarski vladi zapisala Leilani Farha.

Borci za človekove pravice se bojijo, da bi lahko z današnjim dnem uveljavljena prepoved pomenila začetek politične kampanje proti brezdomcem s strani Orbanove vlade, ki se je doslej osredotočala predvsem na domnevno grožnjo, ki naj bi jo za Madžarsko predstavljali migranti oz. begunci, je še poročal Guardian.

Na Madžarsko oz. Orbana sicer že dalj časa letijo očitki o avtoritarnosti. Evropski parlament je septembra potrdil poročilo o kršitvah temeljnih evropskih vrednot na Madžarskem, s čimer so evropski poslanci prvič v zgodovini začeli postopek za sprožitev 7. člena pogodbe EU. Pristojna poročevalka v Evropskem parlamentu je v poročilu med drugim navedla, da ravnanje Madžarske z njenimi brezdomci predstavlja "jasno tveganje za resno kršitev" vrednot EU.

