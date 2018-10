Skrajna desnica v državo vrača ovaduštvo

Skrajno desna politična stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) poziva študente in starše, naj po enakem sistemu, kot so ga uporabljali nacisti in vzhodnonemška tajna policija stasi, ovajajo učitelje

© Tomaž Lavrič

Nemška skrajno desna politična stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) na spletni strani, ki jo je vzpostavila konec septembra, poziva študente in njihove starše, naj prijavijo učitelje, ki v šoli širijo svoja politična prepričanja in tako kršijo zakon, ki jim prepoveduje v učilnici širiti svoja politična prepričanja, poroča New York Times. Kot primere kršitev navajajo vse od »žaljivih kritik AfD, napačnih in pristranskih učnih gradiv« do nedvoumnih pozivov k sodelovanju na protestih proti AfD.

Nemška ministrica za pravosodje Katarina Barley je ta poziv obsodila, po njenih besedah AfD skuša omejiti demokracijo v učilnicah in ustrahovati učitelje. Spomnila je, da je podobno počela nekdanja vzhodnonemška tajna policija stasi, kateri so milijoni državljanov ovajali svoje sosede, učitelje, prijatelje, sodelavce in celo družinske člane. »Vsakdo, ki hujska študente, naj vohunijo za svojimi učitelji, vrača v Nemčijo stasi,« je ministrica napisala na Twitterju.

Tudi vlada nacistične Nemčije je pozivala ljudi, naj ovajajo svoje sodržavljane, ki so veljali za grožnjo veljavnemu redu in s tem vzpostavila kulturo nelagodja in sumničavosti, ki je še danes zakoreninjena med mnogimi Nemci. AfD zavračajo primerjave s stasijem in vztrajajo, da je spletna stran orodje za starše, ki menijo, da šole in učitelji manipulirajo z njihovimi otroki, saj naj bi nekateri učitelji svoje učence spodbujali, naj se udeležijo demonstracij proti AfD.

»Vsakdo, ki hujska študente, naj vohunijo za svojimi učitelji, vrača v Nemčijo stasi.«

Ta stranka se je na lanskih zveznih parlamentarnih volitvah uvrstila na tretje mesto, po oblikovanju velike koalicije med krščanskimi in socialnimi demokrati je postala največja opozicijska stranka nemškem zveznem parlamentu. Na nedeljskih deželnih volitvah na Bavarskem, kjer je nastopila prvič, je AfD po neuradnih končnih izidih prejela 10,2 odstotka glasov. Po poročanju STA se je tako uvrstila že v 15. deželni parlament od skupno 16 nemških dežel. V zvezni deželi Hessen, ki je zdaj edina nemška zvezna dežela, kjer AfD v deželnem pparlamentu še nima svojih poslancev, bodo volitve 28. oktobra.

Na Bavarskem predsednica združenja učiteljev Sabine Fleischmann vztraja, da morajo učitelji imeti možnost, da v učilnicah predstavijo nasprotna si stališča, ker tako lahko učijo učence, kako deluje demokracija. Spletna stran AfD je po njenih besedah problematična, ker posega v odgovornosti učiteljev. »Imeti moram možnost predstaviti kontroverzne zadeve,« je povedala za bavarski radio.

Predsednik nemškega sindikata učiteljev Udo Beckmann poziv AfD vidi kot poskus uporabe demokratičnih sredstev proti demokraciji. Učitelji morajo po njegovih besedah imeti možnost, da svoje učence naučijo razmišljati kritično.

AfD je svojo spletno stran »Nevtralne šole na spletu« vzpostavila konec septembra z začetkom novega šolskega leta v Hamburgu. Člani stranke so napovedali, da nameravajo enake spletne strani vzpostaviti tudi v drugih nemških zveznih deželah.

Na spletni strani so objavljeni členi zakona o nevtralnosti, na podlagi katerih učitelji in šolski uradniki ne smejo izražati političnih stališč, s katerimi bi lahko vplivali na učence. Hkrati, ko AfD na spletni strani razlaga, naj študenti in starši kršitve zakona najprej skušajo razrešiti neposredno z učitelji in šolskimi uradniki, dodaja, da to zahteva »pogum«, zato naj se vsakdo, ki se boji negativnih posledic, obrne neposredno kar na stranko.

V prvih tednih so po njenih lastnih podatkih v stranki prejeli več sto namigov. Kršitve bodo prijavili pristojnim organom. Šolski uradniki v Hamburgu na to odgovarjajo, da je kršitve v šolskem sistemu vedno bilo mogoče sporočiti pristojnim organom.

Med Nemci, ki jih je zaradi AfD že strah, je Nicole Schuster. Odkar se je javno obrnila proti tej stranki, se počuti ogroženo, je pojasnila za die Zeit. V anonimkah dobiva grožnje s smrtjo, nekateri ljudje ji pozvonijo na vratih, ko odpre, jo ozmerjajo. Nekega večera so ji na dom prinesli deset pic, ki jih ni naročila, nekega večera je prišla policija. Poklicali naj bi jo sosedje, ker naj bi iz njene hiše slišali kričanje. Od takrat Nicole Schuster, ki so ji v uredništvu spremenili ime, ne želi več javno govoriti. V službo tudi ne hodi, je na bolniški.

S spletno stranjo Nevtalne šole na spletu se AfD ne loteva več le kritičnih posameznikov, ampak kar celotne poklicne skupine.

Sumi, da jo nadlegujejo podporniki AfD, a tega ne more dokazati. Obstajajo pa sorodni primeri. Med njimi je bloger Schlecky Silberstein, ki je septembra objavil satirični video o AfD. Potem so njemu in njegovi družini začeli groziti. Sporočilo podpornikov stranke je jasno: Pazite, kaj govorite. S spletno stranjo Nevtalne šole na spletu se AfD ne loteva več le kritičnih posameznikov, ampak kar celotne poklicne skupine.

V stranki učiteljem že dalj časa očitajo, da kršijo zakon o nevtralnosti. V Hamburgu v deželnem parlamentu s poslanskimi vprašanji že dalj časa kritizirajo pedagoge. V Berlinu enemu od učiteljev očitajo, da je pred lanskimi zveznimi parlamentarnimi volitvami obravnaval le takratne parlamentarne stranke in tako ni omenil AfD. Starši naj bi se zaradi tega pritožili in stranki kot dokaz poslali celo učno gradivo.

Na drugi šoli v Berlinu naj bi šolarje pozivali, naj se udeležijo demonstracij proti AfD. Tudi tam naj bi bili starši zaradi tega zelo vznemirjeni. Ker so takšnih pritožb dobili več kot deset, so se v stranki odločili vzpostaviti posebno spletno stran, pravi poslanec AfD Stefan Franz Kerker. Po njegovih besedah se je prek te strani mogoče pritožiti tudi zaradi nečistoče na straniščih.

Götz Frömming, prav tako poslanec AfD, dodaja, da so takšne spletne strani potrebne, ker je učitelje, starše in šolarje strah v razredih nadrejenim sporočati antisemitske in druge rasistične dogodke, ker nočejo biti ožigosani kot sovražniki islama in migrantov.

Nasprotniki AfD so pokazali, da je sporno spletno stran mogoče uporabiti tudi drugače, kot so si zamislili v stranki. Na njej so objavili več sto satiričnih objav, nekateri so jo uporabili tako, kot če bi hoteli prek nje naročiti pico.