Prekarci, združite se!

Z zadrugami nad težave prekarnih delavcev

Marko Funkl, vodja projekta Z zadružništvom proti prekarnosti (levo)

© arhiv Gibanja za dostojno delo

Prekarni delavci različnih z različnih področij (od kulture do medijev) so sklenili, da si olajšajo vsakomesečne tegobe ter ljudem pomagajo pri ustanovitvi zadrug kreativcev. Združitev pod eno streho namreč pomaga pri zmanjšanju stroškov zavarovanj, računovodstva, administracije, pori izboljšanju dostopa do trga, oblikovanju novih projektnih timov, predvsem pa je učinkovita pri večji pogajalski moči, pri bitki za pravično ceno za opravljeno delo.

V svetu so se vzpostavitve tovrstnih zadrug že izkazale za dobro prakso. Gibanje za dostojno delo in socialno družbo zato nudi možnosti srečanj, kjer se boste, če se najdete v zgornjem opisu, lahko povezali z ustvarjalci s podobno usodo. Pri tem bodo na voljo tudi predstavniki sorodne finske zadruge Lilith, iz prve roke pa bodo svojo izkušnjo predstavili tudi kolegi iz Jezikovne zadruge Soglasnik. Po srečanju vam bodo strokovnjaki brezplačno pomagali pri morebitni vzpostavitvi zadruge in predstavili platformo, ki jo pri Gibanju za dostojno delo in socialno družbo prilagajajo za slovenski prostor. V ta namen so organizirali sedem različnih terminov, ki jih najdete na spletni strani socialna-druzba.si.

Marko Funkl, vodja projekta Z zadružništvom proti prekarnosti, pravi, da so v času individualizma, ko sistemsko spodbujanje espeizacije vsak mesec poviša število samostojnih podjetnikov in podjetnic, tovrstna združevanja koristna. Dodaja, da se je praksa teh zadrug pokazala za učinkovito ne zgolj pri višini prejemkov in zmanjšanju briokracije, temveč tudi pri odpovedi naročila v primeru bolezni.

"Dodatne prednosti so lahko interno izmenjevanje znanja, pripadanje skupnosti, vzpostavitev časovne banke med člani zadruge in še marsikaj, kar v tujini že funkcionira v praksi. Zadruge se od klasičnih podjetij razlikujejo tudi po tem, da njihovi člani izhajajo iz lokalnega okolja, zato niso zainteresirani prenesti svojega delovanja v države tretjega sveta, zato s svojim delom soustvarjajo skupnost v okolju kjer delujejo," poudarja Funkl.

Predstavniki Gibanja za dostojno delo se med drugim zavzemajo za bolniška nadomestila za prekarne delavce, za zaposlitev dodatnih 40 inšpektorjev za delo in za uzakonitev minimalne urne postavke. Vsekakor gre za problematiko, ki je postala realnost mladih generacij in ki se je tudi aktualna vlada ne bo mogla (in ne bi smela) dolgo otepati.