Barbara Brezigar zahteva izpustitev Andreja Šiška

Tožilstvo odstopa od zahteve za pripor

Janez Janša in Barbara Brezigar, dolgoletna zaveznika

Pred dnevi je v medijih zaokrožila novica, da v postopku odločanja o priporu zoper samooklicanega vodjo t.i. Štajerske varde Andreja Šiška – postopek zdaj teče pred vrhovnim sodiščem – tožilstvo odstopa od zahteve za pripor. Mnenje je napisala vrhovna državna tožilka Barbara Brezigar. Glede na to, da celo tožilstvo predlaga izpustitev Šiška iz pripora, bodo vrhovni sodniki težko odločili drugače.

Andrej Šiško, ki mu tožilstvo očita kaznivo dejanje ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve, je sicer v priporu dober mesec, saj je višje sodišče v Mariboru odločilo, da obstajajo priporni razlogi v obliki ponovitvene nevarnosti – točneje nadaljevanja kaznivega dejanja, ki ga Šiško osumljen. Na to odločitev sodišča je vložil zahtevo za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče …

In v postopku odločanja o zahtevah za varstvo zakonitosti svoje mnenje podaja tudi vrhovno državno tožilstvo in ne, kot bi morda pričakovali pristojni tožilec v konkretni zadevi. V kazenskem senatu vrhovnega tožilstva sicer resda sedi le deset tožilcev, a hkrati več kot dovolj, da bi se posamezni tožilci lahko izločili iz postopka odločanja v zadevah, kjer bi takšno izločitev pričakovali.

Kdo je Barbara Brezigar vemo. Nekdanja generalna državna tožilka, ki jo je na to mesto imenovala vlada Janeza Janše leta 2005, tri leta za tem, ko je na volitvah predsednika republike kandidirala kot protikandidatka pokojnemu dr. Janezu Drnovšku in sicer kot kandidatka združene desnice na čelu z SDS. Na naslednjih predsedniških volitvah je bila celo vodja volilnega štaba kandidata SDS Milana Zvera. Brezigarjeva je za isto politično stranko sicer tekom tožilske kariere opravljala tudi politični funkciji pravosodne ministrice ter državne sekretarke… V funkciji slednje je bila zadolžena za politično vodenje povsem novega »direktorata za tožilstvo«, ki ga je za politični nadzor nad tožilstvom uvedla druga Janševa vlada in je bil po padcu te vlade ukinjen, saj je šlo za organ, ki ga ne pozna nobena država, ki se ponaša s samostojnostjo in neodvisnostjo tožilstva.

No, če se je že po vsem tem vrnila na tožilstvo, bi bilo pričakovati, da bo izločena od odločanja vsaj v zadevah, povezanih s politiki in politiko ter sicer politično občutljivih zadevah. A žal ni tako. Tokrat je recimo odločala o priporu zoper človeka, ki je pri domnevnem kaznivem dejanju sodeloval s članom ožjega vodstva podmladka SDS Matejem Lesjakom.

Ko je letos poleti vrhovno sodišče razveljavilo eno izmed pravnomočnih obsodb zoper nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja, je mnenje tožilstva prav tako napisala Brezigarjeva. In vrhovnemu sodišču sporočila, da tožilstvo odstopa od pregona oziroma predlaga razveljavitev (ob)sodbe. Brezigarjeva je bila sicer izvoljena za generalno državno tožilko tudi z glasovi tedaj vladne ljudske stranke, katere poslanec je bil tudi Kangler. Tudi, ko je tri leta pred tem kandidirala za predsednico republike, jo je podprla tudi SLS, katere vidni član je tedaj še bil pravnomočno obsojeni, ki je bil tudi z njeno pomočjo letos poleti oproščen.