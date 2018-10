Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo razstavo Roberta Andrewa, potomca avstralskih Aboriginov, retrospektivno razstavo fotografa Stojana Kerblerja ob njegovi 80-letnici, premiero drame Simone Semenič jerebika, štrudelj, ples pa še kaj, ki je nastala v koprodukciji SMG Ljubljana in Maske Ljubljana, premiero divje lutkovne prigode Martin Krpan, ki je nastala po pripovedki Frana Levstika v režiji Tina Grabnarja, promocijski koncert Haiku Garden ob izidu albuma Where If Not Now, premiero biografske drame Bohemian Rhapsody o skupini Queen.

Četrtek, 25. oktober

Na Velikem odru LGL bo ob 18.00 ob 70-letnici Lutkovnega gledališča Ljubljana premiera divje lutkovne prigode Martin Krpan, ki je nastala po pripovedki Frana Levstika, objavljene pred 160 leti v Slovenskem glasniku. Zgodba o pogumnem, močnem, bistrem, preprostem in skromnem junaku je skozi zgodovino doživela veliko ponatisov, priredb, ilustracij, radijskih iger, gledaliških priredb, nastal pa je tudi animirani film. Tokrat se to temeljno delo slovenske literature na oder vrača v sodobni interpretaciji mladega režiserja Tina Grabnarja.

© Jaka Varmuž

V Galeriji Kapelica Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Roberta Andrewa z naslovom Stratifikacija podatkov. Njegovo delo je potrebno brati skozi njegovo kulturno dispozicijo, saj je neposredni potomec avstralskih Aboriginov, ki jih je sodobna zahodna družba kolonizirala, popredmetila in velikokrat surovo izločila. Tokratno delo se je razvilo iz zamisli o orodjih in tehnologijah, ki so jih kolonizatorji uporabili za naseljevanje in poseganje v prvotna ljudstva v Avstraliji ter posledično fragmentiranje ljudi in njihove starodavne kulture. Umetnik pojmuje zahodno abecedo kot izvorno zlo, ki znakovno ne zmore sublimirati kompleksnosti simbolnega sveta Aboriginov. V Rampa Lab-Modulu pa bo ob 20.00 otvoritev zvočne instalacije Anžeta Seklja z naslovom Igre polarnosti.

Robert Andrew

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil hrvaški elektro pop dvojec Nipplepeople, ki že deset let uspešno prikriva svojo identiteto. Za ogrevanje bo poskrbela srbska pop pevka Bojana Vunturišević, nekdanja pevka zasedbe Svi na pod!.

2pfLE5YJ1Fo

V Moderni galeriji Ljubljana bodo ob 20.00 odprli pregledno razstavo Stojana Kerblerja z naslovom Retrospektiva, ki je nastala ob njegovi 80-letnici. Gre za prvi tako obsežen pogled v nizu njegovih razstav, ki zajema širok časovni razpon Kerblerjevega ustvarjanja, od poznih petdesetih let minulega stoletja do leta 2014. Posamični cikli se na razstavi nizajo kronološko: začnejo se z najzgodnejšimi, javnosti do zdaj neznanimi fotografijami domačinov s Ptujske Gore s konca petdesetih let, sledijo fotografije iz njegovega študijskega obdobja v Ljubljani (1960–1964) in Portreti s ptujskih ulic ter cikla Haložani in Koline. Razstava nato prek portretov fotografov in t. i. tovarniških fotografij preide k zadnjemu pomembnejšemu ciklu Dvorišča, v katerem so Kerblerja pritegnile sledi časa, naplastene na fasadah hiš starodavnega Ptuja. Na razstavi bo predstavljenih 174 fotografij in bogata bera revij, katalogov in drugih publikacij s prispevki o Kerblerjevem delu, ogledati pa si bo mogoče tudi dva dokumentarna filma o fotografu, Haložani, srečanja s fotografom Stojanom Kerblerjem in haloško družino (1985) režiserja Bogdana Mrovljeta in Trenutki večnosti: Stojan Kerbler, fotograf z domačega dvorišča (2002) režiserja Slavka Hrena. Kustosinja razstave: Lara Štrumej

Sam, 1966

V Channel Zeru (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 nastopil francoski darkwave/electro trio Divine Shade, v Gala hali pa bo ob 21.00 promocijski koncert skupine Haiku Garden ob izidu njihovega prvega albuma Where If Not Now.

tXY0Qhf0Hgw

Petek, 26. oktober

Na Novi pošti (SMG) Ljubljana bo ob 19.00 premiera drame Simone Semenič jerebika, štrudelj, ples pa še kaj, ki je nastala v koprodukciji SMG Ljubljana in Maske Ljubljana. Besedilo se po eni strani igra z žanrom komedije tako, da preizprašuje meje komičnega, po drugi strani pa z meščansko predpostavko gledališča, ki je provokacijo pripravljeno sprejeti, a le do določene mere. Na prvi pogled je to igra o nekem zgodovinskem času (šestdeseta leta prejšnjega stoletja) in o manifestacijah temeljne slovenske ideološke razklanosti (klerikalni in liberalni pol) v Vipavski dolini. A bolj se zadeva razpleta, bolj postaja igra portret sodobne slovenske družbe, v kateri ideološko prepričanje zlahka zamenja pragmatična korist. Režija: Janez Janša

V Likovnem salonu Celje bodo ob 19.00 odprli razstavo beograjskega umetniškega dueta Doplgenger (Isidora Ilić in Boško Prostran) z naslovom Fragments Untitled. Gre za njun večletni projekt, ki nastaja od leta 2011 in predstavlja izseke iz ključnih družbeno-političnih trenutkov ter ideoloških obratov s prostora bivše Jugoslavije. Projekt poskuša artikulirati načine, kako misliti bližnje zgodovinske dogodke brez neposredne telesne izkušnje preko medijskih podob. Avtorja se z analizo posnetkov sprašujeta, kdo ima moč pripovedovanja zgodovine in s katere pozicije govori. Serijo sestavljajo video dela, instalacija in besedilni del. Obravnava medijski arhiv preteklih dveh desetletij (1980 – 2000), obdobje razpada Jugoslavije in oblikovanja novih držav. Najbolj značilno delo iz serije je video delo Fragments Untitled #1, ki prikazuje odlomek iz prelomnega političnega govora Slobodana Miloševića na Kosovu leta 1989, kot uvod v kasnejše vojne na Balkanu.

V Koloseju Ljubljana bo ob 20.00 premiera biografske drame Bohemian Rhapsody, v kateri spremljamo strm vzpon skupine Queen skozi legendarne pesmi in revolucionaren zvok, njihov grozeči konec, ko je Mercuryjev življenjski slog ušel z vajeti, ter njihovo zmagovalno ponovno združitev na Live Aidu. Režija: Bryan Singer

mp3ZnBqqne0

Na Mali sceni MGL bo ob 20.00 premiera drame Pogrešana mlade in perspektivne ameriške igralke, režiserke in dramatičarke Nikole Beckwith, ki se začne tam, kjer se zgodbe o ugrabitvah končajo: na obronku srečnega konca, ko se po 17 letih iskanja in pričakovanj v družino vrne izginula Leia, medtem ko njen ugrabitelj Ben za zapahi čaka na sojenje. Režija: Nataša Barbara Gračner

© Peter Giodani

Nedelja, 28. oktober

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 premiera četrtega celovečernega šova stand-up komika Tina Vodopivca z naslovom Rock'n'Roll, ki bo njegova najbolj iskrena, najbolj neposredna predstava do sedaj. Posebni gostje: Jan Kreuzer, Aleš Novak in Rok Škrlep.