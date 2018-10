REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? Na deseti Drum'n'bass konferenci, tradicionalnem srečanju slovenskih kolektivov, DJ-jev, producentov in MC-jev, se bo v šestih klubih na Metelkovi predstavilo več kot 50 nastopajočih, Kurzschluss pa bo na 12-urnem techno maratonu gostil belgijsko DJ-ko Amelie Lens, ki jo imenujejo tudi kraljica techno glasbe. Na odru se ji bodo pridružili še Valentino Kanzyani, Uto Karem, Tomy Declerque, DJ Gumja, Veztax in Damir Hoffmann.

Amelie Lens

Petek, 26. oktober

(20.00): Žmauc Ljubljana: Lara (DJ set)

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: Trash Hits 1998 (Mz Buchek + Pohi)

(22.00): Klub Božidar Ljubljana: No Ordinary Love (Stojan & Ichisan)

8kXSgtotZOU

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Dubwise Massive! (Higher Meditation, BORIS Sound System, Koneski)

MH-o5rrgXaI

(23.00): K4 Ljubljana: Sezam grand opening (Main: Danvers, Softskinson, Felis Catus. Bar: Levanael b2b Dacho, Krilc)

1IlAVsmWVH8

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Cosmic Sex (Samuele Pagliai, Jaša Bužinel, Blažen DJ)

OKpHfQqELQg

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: The Congress (DJ Dani)

(23.00): Gospodarsko razstavišče Ljubljana: Kurzschluss (Amelie Lens, Valentino Kanzyani, Uto Karem, Tomy DeClerque, DJ Gumja, Veztax, Damir Hoffmann)

l-vSl7BuxGs

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: A Skitzo (DJ set)

Sobota, 27. oktober

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: Newblood (Rinçage énergique)

(20.00): Metelkova mesto Ljubljana: 10. Drum'n'Bass konferenca (več kot 50 nastopajočih v 6 klubih)

(23.00): K4 Ljubljana: LuckIsOn (Quest, Sugar Free, Ian F., Mayell, Tim Kern, Tzena)

4cGGuksezwU