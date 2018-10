Frontman legendarnih Dire Straits se vrača v Ljubljano

Mark Knopfler, eden od najizvirnejših kitaristov vseh časov, bo 29. junija prihodnje leto nastopil v Stožicah

Kultna podoba singla Money For Nothing skupine Dire Straits iz leta 1985

Član legendarne glasbene zasedbe Dire Straits Mark Knopfler, ki se sicer že več kot dve desetletji posveča samostojni karieri, je za prihodnje leto napovedal svetovno turnejo Down The Road Wherever po istoimenski plošči, ki bo izšla prihodnji mesec. Koncertni pohod bo pričel v Barceloni, na poti po Evropi pa se bo 29. junija ustavil tudi v ljubljanskih Stožicah, kjer je nazadnje nastopil leta 2013.

Britanski kitarist, vokalist, tekstopisec, skladatelj in producent bo deveti samostojni studijski album Down the Road Anywhere izdal 16. novembra, posnel ga je v svojem studiu British Grove v zahodnem Londonu, na njem pa bo 14 njegovih novih skladb.

Knopfler bo pot po Evropi končal julija 2019 v Veroni, avgusta in septembra pa bo nato obiskal tudi ZDA. V živo ga bo spremljala razširjena desetčlanska zasedba.

