Dialog slikarja in fotografa

Pregledna razstava del Aleksija Kobala in Boruta Krajnca v Žalcu

Aleksij Kobal: One Way (2009)

V Savinovem likovnem salonu v Žalcu bodo 25. oktobra ob 18.00 odprli razstavo del slikarja Aleksija Kobala in fotografa Boruta Krajnca z naslovom Tekstura življenja, ki je del štiriletnega projekta ZKŠT Žalec – Misel, vrojena v času, linji in teksturi. Razstava predstavlja dialog slikarja in fotografa, ki sta hkrati tudi dobra prijatelja, ki imata skupne spomine na številna doživetja, pogovore in razprave, tudi na prelomne zgodovinske dogodke in ključne osebne prelomnice.

Akademski slikar Aleksij Kobal (1962) in fotograf Borut Krajnc (1964), sta izredna detektorja družbenega dogajanja in hkrati vsak po svoje subtilno upodabljata naše skupne strahove, želje in pričakovanja.

Izbrane slike in fotografije kažejo njun sinhroni odziv na dogodke v svetu in doma. Družbeno stvarnost dojemata in čutita podobno in podobno tudi razmišljata. "Ob tem želimo pokazati, kako so njuna dela univerzalna in hkrati zelo osebna. Na dolgi umetniški poti sta dokazala, da s svojo umetnostjo lahko nagovorita slehernika in nikogar ne pustita brezbrižnega," so zapisali organizatorji razstave.