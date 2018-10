Tisti revolucionar, ki je s Kapitalom prestrašil kapital

© Josip Visarjonovič

Karl Heinrich Marx se rodi 5. maja 1818 v Trieru. V judovski družini. V katoliškem mestu. V protestantski deželi. Mati Henrietta je nizozemskega rodu, oče Heinrich pa je dedič razsvetljenstva. Karl, ki ga pri šestih krstijo, ni edinec, ampak ima kopico bratov in sestra, ki jim peče torte iz blata. Ker jih nočejo jesti, to ni dobra osnova za prijateljstvo. Do dvanajstega leta je v domači šolski oskrbi, leta 1830 pa stopi v triersko gimnazijo. Hitro bere, hitro memorira, še zlasti Shakespearea, ki postane njegov prvi junak.

Kapitalizem je triler, v katerem je morilec znan od prve strani, a ga na koncu ne primejo.

Leta 1867 končno izide Kapital. Prvi del. Logično: posvečen je Wilhelmu Wolffu. Bolečine, krči in stres izginejo. Marx epsko, tako rekoč romaneskno razgrne vse paradokse, vse aporije, vsa protislovja in vse slepe ulice tajne zgodovine kapitala, obenem pa opozori, da se bo kapitalizem kljub cikličnim krizam vse bolj brutaliziral, vse bolj monopoliziral in vse bolj povampiril – in da bo socialni položaj delavcev vse bolj nazadoval. Akumulacija bogastva in akumulacija revščine bosta padli v mrtvi tek. Kapitalizem je triler, v katerem je morilec znan od prve strani, a ga na koncu ne primejo.

