Šarec in Janković lovita Pahorja

Skoraj vsak četrti anketiranec ne ve, katero stranko bi izbral, če bi bile volitve to nedeljo

Če bi bile volitve to nedeljo, bi 19,5 odstotka vprašanih prepričala stranka SDS, ki je sicer svojo podporo glede na prejšnji mesec še okrepila. Na drugo mesto bi se z več kot pol nižjo podporo uvrstila LMŠ, ki jo podpira 8,5 odstotka anketiranih. Tako je pokazala javnomnenjska raziskava agencije Mediana za Pop TV. Zanimive spremembe pa se dogajajo na lestvici najbolj priljubljenih politikov, saj se je na drugo mesto zavihtel premier Marjan Šarec, ki tako diha za ovratnik predsedniku republike Borutu Pahorju, na tretje mesto je padla evropska komisarka Violeta Bulc, največji skok pa je uspel ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, ki je z 11. mesta priplezal na četrto. Za njim sta se uvrstila predsednik SD Dejan Židan in Jankovićev protikandidat na županskih volitvah Anže Logar iz vrst SDS.

Če se vrnemo k strankam. SDS in LMŠ sledi SD z 7,2-odstotno podporo, na četrtem mestu je Levica s 6,2-odstotno podporo. Sledita NSi s 5,1 odstotka glasov in DeSUS (3,3 odstotka). Sedmo mesto si delita SAB in SMC s 3,1 odstotka glasov, na osmem mestu pa je SNS, ki je prepričala 2,5 odstotka volivcev.

Skoraj vsak četrti (23,3 odstotka) ne ve, katero stranko bi izbral. Nobene izmed strank ne bi izbralo 8,8 odstotka vprašanih, 3,7 odstotka vprašanih pa ni želelo odgovoriti.

Vlado premierja Marjana Šarca sicer podpira več kot tretjina volivcev (36,4 odstotka), 42,2 odstotka vprašanih pa je z njo nezadovoljnih. Medtem je vsak peti neopredeljen (21,4 odstotka).

Mediana je anketo opravila na vzorcu 725 državljanov.