REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 bo v okviru serialke Just a Dance nastopil hrvaški DJ Ilija Rudman, za ogrevanje pa bosta poskrbela Den7el in Elovetric, v Klubu Božidar bodo proslavili 1. obletnico delovanja, v Tovarni Rog pa se bodo na psy trance večeru predstavili: Sun Wu-kong, Kodro, Chakradelix, Nexetuku, Soundbender, Naboo in Dr. Malina.

Ilija Rudman

Petek, 2. november

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (.čunfa)

9kKVPmpqpKY

(22.00): Plac Boris (Tovarna Rog) Ljubljana: Tribe Gathering (Sun Wu-kong, Kodro, Chakradelix, Nexetuku, Soundbender, Naboo, Dr. Malina)

xm0Ouw-lCWg

(22.00): Klub Božidar Ljubljana: Hepi brzdej Boži < 3 (praznovanje prve obletnice)

(22.00): Trainstation SubArt Kranj: Hippietalizm (Desimir, Korki, 6th Psychiatrist)

(22.00): Carnium Cafe Kranj: Confessions X (Chulliano Lexias, Minivan a.k.a. Ivan Pracca, Phat End, Rand Saego, Wookie Woo)

(23.00): K4 Ljubljana: Just A Dance (Ilija Rudman, Den7el, Elovetric; VJ: 5237)

AQA7GKUZ_ok

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop nation: Le Moustache (DJ Papi)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Stenjacha, Michelangelo (DJ set)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Moments of Pleasure (Ally, Barbs, Brtinzz, Mindwalk, Rensi, Wide Dimension)

Sobota, 3. november

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Trance Only (Lenokaj, Panchakshara, Tiann, Mada Poka)

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Temnica (Roli, Zergon, Tetsuo)