Republikanci fantazirajo o orgijah, demokrati pa o sadomazohizmu

Ameriški demokrati in republikanci se med seboj razlikujejo tudi po spolnih fantazijah, je ugotovila raziskava Justina Lehmillerja z inštituta Kinsey na univerzi Indiana

Dolgoletna neuradna simbola republikancev in demokratov, slon in osel

© Donkey Hotey / Flickr

Ameriški demokrati in republikanci se med seboj razlikujejo tudi po spolnih fantazijah. Tako je pokazal rezultat raziskave Justina Lehmillerja z inštituta Kinsey na univerzi Indiana. Demokrati namreč sanjarijo o sadomazohizmu, republikanci pa o raznih oblikah prešuštva.

Lehmiller je v povsem resni raziskavi, ki ni bila zastavljena kot politična, želel ugotoviti, o čem Američani fantazirajo glede spolnosti, pri tem pa je ugotovil, da obstajajo razlike glede na politično pripadnost. Študija je zajela 4175 odraslih Američanov iz vseh 50 zveznih držav, ugotovitve pa so objavljene v knjigi Povej mi, česa si želiš.

Tako republikanci kot demokrati imajo spolne fantazije po nekajkrat na teden. Republikanci pri tem fantazirajo predvsem o aktivnostih, ki zadevajo spolne odnose zunaj zakona. To so skoki čez plot, orgije, zamenjave partnerjev, opazovanje partnerja med spolnim odnosom z drugo osebo, voajerizem na splošno ter obiskovanje striptiz klubov. Demokrate pa, kot je pokazala raziskava, najbolj privlači široka paleta sadomazohističnih dejavnosti in iger, kjer en partner prevlada nad drugim ali se mu podreja.

Lehmiller ugotavlja, da fantazije enih in drugih poganja nekaj, česar nimajo ali ne morejo imeti. Za republikance je varanje zakonskega partnerja politično bogokletno dejanje, za demokrate pa je po drugi strani podobno javno nesprejemljivo, da je nekdo prepuščen na milost ali nemilost drugega.

Raziskava je razkrila še zabavno ugotovitev, da je le desetina sodelujočih v raziskavi iz ene ali druge stranke kdaj v življenju imela spolne fantazije o kakšnem znanem politiku ali političarki.

Lehmiller je sestavil seznam 25 znanih političnih osebnosti, od tega 11 demokratskih in 14 republikanskih. Pri moških obeh strank je bila kot spolna partnerka najbolj zaželena nekdanja guvernerka Aljaske Sarah Palin, čeprav nekoliko bolj pri republikancih kot pri demokratih.

Republikanci ali republikanke bi sicer najraje skočili v posteljo z nekdanjima predsednikoma Johnom F. Kennedyjem in Billom Clintonom ter sedanjo veleposlanico pri ZN Nikki Haley. Demokrati in demokratke pa so se odločili za Baracka Obamo, Billa Clintona in Hillary Clinton.

Ob vsem tem je treba omeniti, da je Lehmiller podatke za študijo zbiral leta 2014 in 2015, torej še preden je na politični parket kot aktualni predsednik ZDA stopil Donald Trump.