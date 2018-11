Ustanovitev združenja levičarskih strank

Nekdanji grški finančni minister Janis Varoufakis in ameriški demokratski senator Bernie Sanders nameravata ustanoviti združenje Progressives International

Janis Varoufakis in Bernie Sanders ustanavljata novo internacionalno levičarsko gibanje, ki bo nekakšna protiutež prizadevanju skrajnodesničarskega botra Stevea Bannona

Nekdanji grški finančni minister Janis Varoufakis in ameriški demokratski senator Bernie Sanders želita povezati levičarske stranke in skupine po svetu. Združenje, ki sta ga poimenovala Progressives International, nameravata ustanoviti 30. novembra v ameriški zvezni državi Vermont, kjer je doma Sanders. Po poročanju avstrijske javne RTV je na seznamu povabljenih tudi novi levičarski mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador. Ustanovitev združenja Progressives International naj bi bila kot nekakšna protiutež načrtom Steva Bannona, nekdanjega svetovalca predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki želi pred volitvami v Evropski parlament, ki bodo maja prihodnje leto, povezati desničarske stranke v Evropi.

Janis Varoufakis je najvidnejši član gibanja Evropska pomlad (European Spring), ki združuje osem majhnih levičarskih strank, ki zahtevajo večjo »demokratizacijo« Evropske unije. Omogočiti namerava, da bodo državljani ene članice EU na evropskih volitvah prihodnje leto lahko kandidirali v drugi članici EU. Varoufakis tako namerava kandidirati v Nemčiji. Kandidirati namerava tudi na grških parlamentarnih volitvah, ki bodo prav tako spomladi prihodnje leto.

Bernie Sanders je 9. oktobra v govoru z naslovom A Global Democratic Movement to Counter Authoritarianism opozoril za zaskrbljiv trend v globalnih zadevah, ki jim posvečamo veliko premalo pozornosti. Gre za dve konkurenčni viziji. Na eni strani je gibanje v smeri avtoritarizma, oligarhije in kleptokracije. Na drugi strani je gibanje v smeri krepitve demokracije, egalitarizma, gospodarske, družbene, rasne in okoljske pravičnosti. Ta boj po njegovih besedah vpliva na prihodnost planeta – ekonomsko, družbeno in okoljsko.

Oligarhičnemu avtoritarizmu se je treba upreti z močnim globalnim naprednim gibanjem, ki podpira potrebe delovnih ljudi in priznava, da so mnogi problemi, s katerimi se soočamo, rezultat spodletelega statusa quo. »Potrebujemo gibanje, ki združuje ljudi po vsem svetu, ki si ne želijo le vrnitve v olepšano preteklost, preteklost, ki mnogim ni služila, ampak se borijo za nekaj boljšega,« je dejal Sanders.

Janis Varoufakis je sredi septembra v Guardianu napisal, da se bomo sedanjega obdobja spominjali po zmagovalnem pohodu za združevanje desnice na globalni ravni – nacionalistične internacionale, ki je izšla iz greznice finančnega kapitalizma. Ali se ga bomo spominjali tudi po uspešnem humanističnem ukrepanju proti temu pohodu, je odvisno od pripravljenosti naprednih ljudi v ZDA, EU, Veliki Britaniji, Mehiki, Indiji in Južni Afriki za vzpostavitev enotne Napredne internacionale.

»Naša naloga ni edinstvena. V času med vojnama fašisti niso prišli na oblast z obljubami nasilja, vojne ali koncentracijskih taborišč. Na oblast so prišli z obračanjem na dobre ljudi, ki so bili po hudi kapitalistični krizi veliko predolgo obravnavani kot živina, ki je izgubila tržno vrednost. Fašisti teh ljudi niso obravnavali kot 'klavrne', ampak so jim pogledali v obraz in jim obljubili vrnitev dostojanstva, prijateljstvo, jim dali občutek, da pripadajo širšemu idealu, jim dovolili misliti, da so več, kot le potrošniki,« je napisal Varoufakis.

Taktična povezava z globalno elito ne pride v poštev, ker je preveč povezana s finančnim kapitalizmom in njegovo ideologijo. Medtem ko globaliziranemu finančnemu kapitalu ni več mogoče dovoljevati, da uničuje našo družbo, je treba ljudem pojasniti, da nobena država ni otok, zato je potrebno ukrepanje na globalni ravni. Napredna internacionala mora po Varoufakisovih besedah predlagati mednarodno denarno klirinško unijo, kakršno je ekonomist predlagal med konferenco v Breton Woodsu leta 1944, vključno z dobro pripravljenimi omejitvami za gibanje kapitala. Z uravnoteženjem plač, trgovine in financ na globalni ravni se bodo ustavile neprostovolne migracije, upadla bo neprostovoljna brezposelnost