Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo premiero dramskega baleta Smrt v Benetkah po istoimenski noveli Thomasa Manna v koreografiji Valentine Turcu, premiero intimne drame Marguerite Duras La Musica II v režiji Petre Govc, premiero dokumentarnega performansa Marka Požlepa z naslovom Tloris za revolucijo, ki je bil prvič uprizorjen leta 2017 v New Yorku in razstavo sarajevske umetnice Šejle Kamerić.

Četrtek, 8. november

V Galeriji Škuc Ljubljana bo ob 20.00 na ogled monodrama Kiki, ki je nastala na podlagi resničnega življenja Kiki de Montparnasse. Izhaja iz njene avtobiografije in iz knjig O svobodi in Podrejenost žensk iz začetka 19. stoletja filozofa Johna Stuarta Milla. Iz osebne zgodbe Kiki de Montparnasse se izrisuje pozicija občutljive svobodomiselne ženske, ki je na začetku 20. stoletja živela po svojih pravilih in je svojo seksualno osvobojenost, neodvisnost in goloto razumela kot nekaj samoumevnega in neškodljivega za njeno okolico. Koncept in režija: Nataša Berce, igra: Janja Majzelj

V Galeriji P74 Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo intermedijskega umetnika Voranca Kumarja z naslovom Krajine in zemljevidi. Tema razstave je odnos človeškega in računalniškega pogleda, ki se v zadnjih desetletjih tehnološkega napredka vse tesneje prepletata. Projekt se osredotoča na procese, ki jih lahko v najširšem pomenu imenujemo rekonstrukcijski: tiste, ki iz dvodimenzionalnih slik (fotografij ali gibljivih posnetkov) rekonstuirajo tridimenzionalen prostor, ki je bil v prvotnih slikah sploščen na zgolj dve dimenziji. Kumar je s kamero snemal pokrajino na svoji vožnji z vlakom. Gledalcu bo na razstavi prikazana ta vožnja v mediju videa, vendar kot sprehod skozi računalniško krajino tik preden je ta vrnjena človeškemu pogledu – torej obdelana do te mere, da jo prepoznamo kot poznani estetski objekt. Video bo spremljal tudi zvok, na stenah galerije pa bo podoba "zemljevida" - dvodimenzionalne reprezentacije rekonstrukcije prostora.

V ZRC SAZU Ljubljana bo že dvajsetič potekala prireditev Znanost ne grize: (15.00): Sejem knjig (sodelujejo: Studia Humanitatis, V.B.Z., FF Založba, Analecta - Društvo za teoretsko psihoanalizo, cf*, Sophia, ZaložbA ZRC, Sanje in Beletrina), (18.00): Razprava Grafiti na tapeti (sodelujejo: Helena Konda, Monika Kropej, Tina Drčar, Miha Artnak; sledi ogled grafitov na ljubljanskih ulicah v okviru Ljubljana Graffiti Toura s člani ekipe Alternative Ljubljana), (20.30): Damir Avdić (koncert)

Petek, 9. november

V UGM Studiu Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo nemškega vizualnega umetnika Paula Schwera z naslovom Okno. Schwer pogosto raziskuje okolje, v katerem gostuje, tako da svoje delo - večinoma objekte iz umetnih materialov, ki jih transformira - povezuje z okoljem. Maribor je obiskal dvakrat, navdušila ga je mestna arhitektura, predvsem pestrost arhitekturnih stilov, ki se povezujejo na tako majhnem prostoru. Kustosinja razstave: Breda Kolar Sluga

Paul Schwer: Neuschnee, instalacija v skupnih razstavnih prostorih, Kunstraum Alexander Bürkle, Freiburg, 2013 / 2014

V MMC Kibla in ArtKIT Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo sarajevske umetnice Šejle Kamerić z naslovom "I Really Really Really Really Really." Zaslovela je s pretresljivim delom iz leta 2003, plakatom, na katerem je mlado, atraktivno, lepo dekle, z napisom v angleščini: "Brez zob …? Z brki …? Smrdi kot drek …? Bosanska punca!" To je grafit neznanega nizozemskega vojaka, ki ga je našla na zidu v Srebrenici, nastal pa je leta 1994 ali 1995, ko je bila nizozemska kraljeva vojska kot del Unproforja v letih 1992 in 1995 odgovorna za zaščito Srebrenice in sokriva genocida. Na tokratni razstavi bo predstavljen izbor njenih del, ki so še vedno politična oziroma angažirana, tako v širšem družbenem kot v osebnem kontekstu.

Šejla Kamerić: 30 Years After (2006)

V Veliki dvorani SNG Maribor bo ob 19.30 premiera dramskega baleta Smrt v Benetkah, ki je nastal v koprodukciji z Baletom HNK iz Zagreba po motivih istoimenske novele Thomasa Manna in na glasbo Gustava Mahlerja. Balet pripoveduje zgodbo pisatelja, ki se odpravi v Benetke v iskanju novega navdiha. Tam se v njem prebudi neustavljivo hrepenenje po Lepoti in Ljubezni. Koreografija in režija: Valentina Turcu

© Tiberiu Marta

Sobota, 10. november

V Klubu CD Ljubljana bo ob 21.00 premiera minimalistične, intimne drame Marguerite Duras La Musica II, ki govori o odstiranju ljubezenskih odnosov in stalnih sencah nemožnosti novih začetkov. Gre za zgodbo o paru, ki se ločuje, a se še zadnjič sreča po sodnem procesu, zgolj zato da bi se pogovoril. Drama preigrava večno temo minevanja ljubezenskega čustva in nemožnosti ohranjanja odnosa. Sprašuje se o tem, kaj se zgodi, ko zaljubljenost mine in ljubezen izgine? Kaj narediti, ko osebi ne moreta ostati skupaj? Ko ne moreta ali ne želita biti več v odnosu? Avtorica predstave in režiserka: Petra Govc. Druga premiera: 11. novembra ob 21.00

© Aleš Rosa

Nedelja, 11. november

V Dvorani Tivoli Ljubljana bo ob 20.00 nastopila skupina Brit Floyd, najboljša Pink Floyd "tribute" zasedba, ki se na odre vrača ob 45. obletnici ikoničnega albuma The Dark Side of the Moon.

QfuA61R6QbI

V Gledališču Glej Ljubljana bo ob 20.00 premiera dokumentarnega performansa Marka Požlepa z naslovom Tloris za revolucijo. Performans je bil prvič uprizorjen leta 2017 v New Yorku, ko je Požlep s kanujem obkrožil tamkajšnji otok Manhattan. S tem projektom je želel raziskati koncept sprave skozi različna razumevanja svobode. S fizičnim aktom plutja je odprl vprašanja fantazije, raziskovanja, osvajanja in preživetja, pri čemer se je soočil z vseobsegajočim kapitalističnim sistemom, ki preveva otok. V pričujočem performansu poskuša odkriti različne nivoje svojega odnosa z zgodovino, trenutne politične situacije in družbene kompleksnosti otoka skozi dialog s potomci staroselskih prebivalcev Manhattna. Svojo ameriško dogodivščino je začel skupaj z Vinetoujem, junakom Karla Maya, ki je v generacije, ki so odraščale za železno zaveso, preko filmov pretežno nemško-jugoslovanske produkcije vtisnil podobo ljudstva, ki nikoli ni zares obstajalo.

V prostoru Osmo/za Ljubljana bo ob 21.00 na ogled gledališka predstava Dragana Živadinova z naslovom Ekscentrik: Nenehna Antigona, v kateri je v ospredju, za razliko od vseh klasičnih obdelav mita o Antigoni, poenoten nastop sester v uporu do Kreonove oblasti. Antigona in Ismena se zavzemata v protagonistični vlogi za obredno doslednost pri pokopu mrtvih. V vseh dosedanjih interpretacijah mita so ju za potrebe mita razklali na dvoje. Antigonino zahtevo po pokopu brata Polinejaka so proglasili za iraconalno vedenjsko motnjo, Ismeno pa so izoblikovali v izdajalko. Rezervacije vstopnic na: info@delak.eu