Vnesi svojo mesečno plačo in se zjoči

Cene in najemnine stanovanj v Ljubljani so podivjale

Gentrifikacija v slovenski prestolnici marsikateremu prebivalcu Ljubljane onemogoča pot do stanovanja. Cene slednjih, pa naj gre za nakup ali najem, dosegajo vrtoglave številke. Inštitut Danes je nov dan je zato na svoji spletni strani lansiral projekt, ki vam izračuna, koliko od stanovanj, ki so na voljo na trgu, si lahko privoščite. Vse, kar morate storiti je to, da v iskalnik vnesete svojo net mesečno plačo. Nato pa, kot pravijo pri inštitutu, se lahko ob rezultatu zjočete ...

Projekt imenovan Stanovanje = sanje? lahko preizkusite na tej spletni povezavi >>