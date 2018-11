REJVikend

V K4 bo nastopil disco fotr Ichisan, ki je lani izdal dolgometražec Aperitiv. Na velikem flooru mu bo družbo delala še rezidentka Stascha, medtem ko se bo na malem flooru predstavila ekipa nove založbe Past Present. V Gala hali se bo odvijala 118. edicija Zelenega sonca, na kateri se bosta predstavila DJ Kool S in Udo Brenner, v Cvetličarni pa bodo v okviru serialke Old Kitchen nastopili: Eric Sneo+E-Drums, Paul Langley, Du'ArT, Veztax in DJ Gumja.

Paul Langley

Petek, 9. november

(20.00): LP Bar Ljubljana: Bayo (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Nati Katchi)

(22.00): Božidar Ljubljana: Zamenite mi glavo: Lavka & Nitz (DJ set)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Zeleno Sonce #118: Jesenski ogenj (Glasbena skrbnika: DJ Kool S, DJ Udo Brenner)

(23.00): K4 Ljubljana: K4x4 (Arena: Ichisan, Stascha. Past Present bar: Mornik, Moare, Trulson)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Everything Goes (Rope, Jerry, Sunneh, Fogy, Stojc)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation: No Regrets! (DJ Zois)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Annarch, Pobalnika (DJ set)

(23.00): Moment bar Ljubljana: Intensity Music Night/At The Moment Of Drum And Bass (Fake ID, Zannax, Fornax, DJ Wooga, Nukleus, Spade b2b Hedon, B-Dizzy)

Sobota, 10. november

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Difrakcija (Frank Lemon, Particular. Minds, Spencah, Dominus Diaboli)

(22.00): Cvetličarna Ljubljana: Old Kitchen (Eric Sneo + E-Drums, Paul Langley, Du'ArT, Veztax, DJ Gumja)

(22.59: Terminal Club Ljubljana: Lab Doctors (ogrevanje: Lakmi b2b Nixterix)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus: Shekuza / Roli (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: 666 Trillity 666 (Bor$aleano, Cookie, Some1Else)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Rush (Dub_Tone, Fornax, Trdee, YooRonYaa, Rak3ta)