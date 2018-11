Plastični odpadki so dober posel za kriminalne združbe

V Veliki Britaniji bo skupina preiskovalcev agencije za okolje preverjala informacije, ali organizirani kriminal in podjetja res zlorabljajo sistem za recikliranje plastike

© Pixabay

Medtem ko je problem plastičnih odpadkov že nekaj časa splošno znan, so začele prihajati v javnost še informacije o goljufijah in zlorabah pri recikliranju plastike. V Veliki Britaniji je agencija za okolje po poročanju Guardiana sestavila skupino preiskovalcev, med katerimi so trije upokojeni policisti, katerih naloga je preveriti informacije, ali organizirani kriminal in podjetja zlorabljajo sistem.

Preiskovali bodo sume, da so izvozniki prijavili več deset tisoč ton smeti iz plastike, ki sploh ne obstajajo, da podjetja tovrstnih smeti ne reciklirajo, ampak jih preprosto odmetavajo v reke in morja. Naloga preiskovalne skupine je prav tako preveriti, ali britanska podjetja res ilegalno izvažajo odpadke iz plastike na Daljni vzhod prek Nizozemske in da tovrstne odpadke še vedno smejo izvažati tudi podjetja, pri katerih so bile odkrite velike nepravilnosti zaradi izvoza kontaminiranih odpadkov.

Šest britanskih izvoznikov odpadkov iz plastike je v zadnjih treh mesecih izgubilo dovoljenja, enemu podjetju so v zadnjih treh letih v pristaniščih zaradi sumov kontaminacije zadržali 57 zabojnikov smeti iz plastike. Gospodinjstva in podjetja v Veliki Britaniji so lani porabili 11 milijonov ton plastične embalaže, dve tretjini odpadne plastične embalaže Britanci izvozijo. Posel z izvozom odpadne plastične embalaže je bil lani vreden več kot 50 milijonov funtov.

Šest britanskih izvoznikov odpadkov iz plastike je v zadnjih treh mesecih izgubilo dovoljenja, enemu podjetju so v zadnjih treh letih v pristaniščih zaradi sumov kontaminacije zadržali 57 zabojnikov smeti iz plastike.

Izvozniki služijo milijone funtov s pobiranjem pristojbine za recikliranje plastike od trgovcev in proizvajalcev. Pristojbina za tono zdaj znaša 60 funtov. Trgovci to nadomestilo plačujejo zato, da lahko pokažejo vladi, da nekaj prispevajo za recikliranje. Toda britansko računsko sodišče je poleti letos opozorilo, da je ta sistem zelo ranljiv za goljufije in zlorabe.

Jacob Hayler, izvršni direktor združenja Environmental Services Association (ESA), je med ljudmi, ki opozarjajo na razlike med podatki o izvozu odpadne plastike, ki njih objavljajo podjetja in agencija za okolje. Po njegovih besedah sistem izkoriščajo kriminalne združbe.

Za ZDA pa študija, ki so jo pokazali novinarjem Guardiana, kaže, da plastične odpadke izvažajo v države, ki nimajo zakonodaje za njihovo predelavo na okolju prijazen način. John Hocevar iz organizacije Greenpeace USA pravi, da podjetja iz ZDA izkoriščajo države v razvoju, namesto, da bi same poskrbela za lastne odpadke. Gre za gospodinjske odpadke, med katerimi so plastenke, plastične vrečke in embalaža za hrano, ki lahko vsebujejo tudi strupene snovi.

Podjetja iz ZDA izkoriščajo države v razvoju, namesto, da bi same poskrbela za lastne odpadke. Gre za gospodinjske odpadke, med katerimi so plastenke, plastične vrečke in embalaža za hrano, ki lahko vsebujejo tudi strupene snovi.

Po Hocevarjevih besedah je odločitev kitajske vlade, ki je z začetkom letošnjega leta prepovedala uvoz odpadkov iz plastike, pokazala razsežnost globalnega problema z odpadki iz plastike. Ta je, da proizvajamo ogromne količine plastike, za katero ne znamo ravnati. Ko posameznik vrže odpadno plastiko v zabojnik, je prepričan, da bo reciklirana, ne pa odpeljana v Azijo, kjer jo bodo bodisi sežgali bodisi odložili na odlagališču.

Vse kaže, da bo v EU sprejeta direktiva, s katero bo prepovedana uporaba plastike za enkratno uporabo. Po poslancih evropskega parlamenta so prejšnji teden še članice EU sprejele načelni dogovor o novih pravilih za prepoved nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, na primer plastičnih krožnikov. Končni dogovor o evropski direktivi, s katero bo ta prepoved uzakonjena, je predviden do konca leta. »Plastični odpadki onesnažujejo naše reke, plaže in oceane. Zato bomo prepovedali plastične proizvode, za katere obstaja dobra alternativa, in zagotovili, da bodo proizvajalci plastike plačali za čiščenje,« je po poročanju STA poudarila avstrijska ministrica za trajnost in turizem Elisabeth Köstinger, katere država trenutno predseduje Svetu EU.

Evropski parlament se je svoje zavzel, da naj bo z letom 2021 prepovedano dajanje na trg plastičnega jedilnega pribora in krožnikov, vatiranih palčk, slamic, palčk za mešanje pijač in palčk za balone. Države pa naj bi same odločile o ukrepih za zmanjšanje porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, za katere se alternative šele razvijajo.

V Sloveniji je minister za okolje in prostor Jure Leben ugotovil, da se država trenutno utaplja v odpadkih, o kakršnih koli zlorabah ali goljufijah pa ni rekel nič.

O goljufijah in zlorabah sistemov za recikliranje in izvoz plastike ob tej priložnosti nihče ne v Bruslju ne v državah članicah ni rekel nič, čeprav je jasno, da se to ne dogaja le v Veliki Britaniji. Še posebej, ker so vpletene tudi kriminalne združbe, ki ne poznajo nacionalnih meja. V Sloveniji je minister za okolje in prostor Jure Leben ugotovil, da se država trenutno utaplja v odpadkih, o kakršnih koli zlorabah ali goljufijah pa prav tako ni rekel nič.