Angela Merkel je nadomestljiva

Francoski predsednik Emmanuel Macron bo moral po odhodu nemške kanclerke Angele Merkel v EU prevzeti več bremena

Angela Merkel ... v odhajanju

© Arno Mikkor (EU2017EE) / Flickr

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je po nekaj dneh oddiha v Normandiji vrnil v službo. Po 18 mesecih od prevzema funkcije francoskega predsednika se je po neuradnih informacijah počutil izčrpan. Če je to res, je slabo, kajti v Evropi bo moral zdaj, ko je nemška kanclerka Angela Merkel napovedala odhod s položaja predsednice krščansko demokratske stranke CDU, prevzeti več bremena, navaja Financial Times. Tudi po letu 2021, ko namerava Merkel zapustiti še položaj nemške kanclerke, se utegne nemška politika ukvarjati predvsem sama s seboj.

Kaže, da Nemčijo po odhodu Angele Merkel čaka počasen prenos oblasti na novega desnosredinskega kanclerja. Mogoče je tudi, da bo CDU pod novim vodstvom močno spremenila politiko, razdrla koalicijo s socialnimi demokrati SDP in se odločila za predčasne parlamentarne volitve.

Za EU, ki ji grozi, da z Veliko Britanijo ne bo dosegla dogovora o izstopu, skrbi jo dolžniška kriza v Italiji, pa krepitev evroskeptičnih strank v evropskem parlamentu po volitvah maja prihodnje leto, nobeden scenarij ni spodbuden. Spodbudno pa je, da si Emmanuel Macron želi oživiti EU.

Bo naslednik Angele Merkel podpiral reforme, ki jih EU nujno potrebuje?

Upa še lahko, da bo Angela Merkel na vrhu držav z evrom kot svojo zapuščino sklenila zavezo, da bo njena vlada podprla okrepitev denarne unije z uvedbo enotnega evropskega sklada za jamstvo varčevalcev bank, ki bodo zašle v težave, s proračunom za območje evra in z vzpostavitvijo evropskega sklada za pomoč državam, preden te zaidejo v krizo. Vse to je potrebno narediti preden pride do naslednje krize.

Macron prav tako lahko še upa, da bo naslednik Angele Merkel podpiral reforme, ki jih EU nujno potrebuje. Pri tem se mora potrditi s poglobitvijo reform doma v Franciji, ki jim državljani nasprotujejo. Pomagale bi mu tudi spremembe načina vladanja, v EU mora skleniti političnih zavezništev s podobnimi strankami, da bo lažje širil svoje sporočilo.

Nemci pa morajo ugotoviti, da je močna EU tudi v njihovem nacionalnem interesu, ni pa mogoča brez močne Francije. Večino časa, ko je bila na oblasti, je imela Angela Merkel v EU ob sebi šibke ali neverodostojne francoske predsednike.

Da ni dvoma, da bo Zahod preživel njen odhod, v Politicu piše James Kirchick. Angela Merjek je po njegovih besedah nadomestljiva, je pa njen odhod dodaten element negotovosti v že zdaj nepredvidljivih geopolitičnih razmerah. Evropa je danes v bolj negotovem položaju, kot je bila kadar koli po koncu hladne vojne. Daleč je še dogovor o izstopu Velike Britanije čez pet mesecev, Madžarska in Poljska ne kažeta nobenega namena, da bi odstopili od svojih neliberalnih reform. V Italiji so na oblasti populisti, ki krepijo svoj položaj tako rekoč v vseh evropskih državah. Tudi Nemčija je z vzponom skrajno desničarske Alternative za Nemčijo postala bolj nestabilna, istočasno pa tradicionalni stranki CDU in SDP izgubljata volivce.