Čezmejni projekt sodobnih umetniških praks

Devetnajsta edicija mednarodnega festivala sodobnih umetniških praks pod naslovom Inteligentni opazovalec.

Keiko Miyazaki: The Cemetary Of Dream

V Novi Gorici in Gorici bo od 16. do 23. novembra v organizaciji Kulturnega doma Nova Gorica potekal 19. mednarodni festival sodobnih umetniških praks Pixxelpoint, ki se je uveljavil kot eden najpomembnejših festivalov intermedijskih umetnosti v Sloveniji. Letošnjo edicijo festivala pod naslovom Inteligentni opazovalec, na kateri sodeluje 26 umetnikov oz. skupin, je pripravila kuratorska skupina BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica, ki je nastala med študijem na beneški Akademiji lepih umetnosti leta 1996.

Festival, ki izhaja iz vizualne kulture elektronskih medijev, si je za cilj zadal tako razvijanje in boljše razumevanje razsežnosti digitalnih svetov ter digitaliziranja stvarnega sveta okoli nas, skupaj z njegovo predstavitvijo in popularizacijo, kot vzpodbujanje teoretskega, kritičnega diskurza in refleksije o intermedijski umetnosti. Vendar je prvotni namen festivala, ki si je za cilj zadal približati informacijske tehnologije širšemu občinstvu in obenem seznaniti predvsem mlajše generacije z drugačnimi možnostmi uporabe novih medijev, daleč presegel svoje okvire in prerasel v festival sodobnih umetniških praks.

Festivalski program vsako leto prinaša različne vsebinske koncepte in rešitve, ki se nanašajo na spremembe okolja in medčloveških odnosov v sodobni družbi kot posledico uporabe tehnologij. Ukvarjanje s sodobno vizualno prakso s seboj namreč nosi nedvomno tudi družbeno odgovornost, ki je obenem tudi objekt raziskovanja sodobnih vizualnih umetnikov. Realizacija najrazličnejših projektov zahteva nujno povezavo umetniškega koncepta in znanstvene misli. Nove spodbude, ki jih danes prinaša razvoj novih informacijskih tehnologij, pa odpirajo vedno nove možnosti.

"Ob tehnološkem napredku, kot je umetna inteligenca, ki vse bolj briše meje med človekom in strojem, se danes utemeljeno sprašujemo, kdo je v vlogi opazovalca – je to človek ali neka naprava? Že vrsto let se kot umetniki tudi sami ukvarjamo z vprašanji, kot so vloga umetnika, publike in nenazadnje tehnologije v procesu umetniškega ustvarjanja. Na letošnjem festivalu umetniki s svojimi projekti na različne načine problematizirajo vlogo opazovalca, na primer tako, da sami načrtno izstopijo iz procesa ustvarjanja ter opazovalcu predajo vlogo ustvarjalca. V svojih delih premišljeno gradijo sisteme, ki postavljajo pod vprašaj neizmerni razvoj tehnologije. Znotraj resničnega in virtualnega iščejo skrite pasti in nas nagovarjajo, kako jih lahko inovativno izkoristimo v kreativne namene — na primer, kako si sami zgradimo naprave, ki nam omogočajo, da vidimo ali slišimo tisto, kar nam je prikrito.

Umetniki svoje projekte gradijo na presečišču resničnega in virtualnega, njihov ustvarjalni prostor širijo v podatkovne ekosisteme, ne da bi pri tem izgubili stik s svojimi čuti in telesom. Projekte kritično razvijajo v urbanih okoljih, ni jim dovolj to, kar jim ponuja sodobna tehnologija s pametnimi aplikacijami, temveč jih poskušajo nadgraditi. Iščejo in razkrivajo fizične izvore informacij, ki so nam preko spleta posredovane kot zapakirane resničnosti — skratka, v nas skušajo na vsak način vzbuditi inteligentnega opazovalca,"so zapisali člani kuratorske skupine BridA.

Na festivalu sodelujejo: Boris Beja, Davide Bevilacqua, Blažen DJ, Martin Bricelj Baraga, Jaša Bužinel, Vuk Ćosić, Stefan Doepner, Janez Dovč, Vadim Fiškin, Carla Gannis, Luca Giuliani, Maša Jazbec, Anja Jelovšek, Neža Jurman, Veronika Krenn, Keiko Miyazaki, Pia MYrvoLD, OKKULT Motion Pictures, Hanna Priemetzhofer, Irena Pivka, pETER Purg, RSN, Us(c)hi Reiter, Borut Savski, Franziska Thurner, Brane Zorman.