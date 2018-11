Je bila Alenka Bratušek glede Bandellija v brezizhodnem položaju?

Politični analitik Andraž Zorko meni, da Alenka Bratušek postaja izkušena političarka, kar je dokazala na primeru Marka Bandellija

Alenka Bratušek

© Uroš Abram

Po mnenju analitika Andraža Zorka je odstop kohezijskega ministra Marka Bandellija logična in pričakovana poteza, iz zgodbe pa tudi predsednica SAB Alenka Bratušek ne izhaja šibkejša. Premierju Marjanu Šarcu je prepustila poziv k odstopu ministra, ki ga neposredno ni branila, a je dala vedeti, da bo nekaj zahtevala v zameno, je za STA ocenil Zorko.

Po njegovih besedah je Alenka Bratušek zgodbo okoli Bandellija izpeljala dobro in modro, saj je po eni strani popustila, po drugi strani pa Šarca opozorila, da ni postopal prav. To bo lahko uporabila kot kapital za naprej, ocenjuje Zorko. Po njegovem mnenju Bratuškova postaja izkušena političarka, kar je zdaj tudi pokazala.

"Morda je SAB naredila napako le v tem, da ministra niso sami žrtvovali prej, ampak je bil po Šarčevem pozivu prisiljen v odstop," ugotavlja Zorko. Zato je govoriti o tem, da je sprejel odgovornost, po njegovih besedah prepozno.

Sicer pa je analitik spomnil, da odstopi ministrov niso nič nenavadnega. Tudi v primeru Bandellija so bila dejanja po njegovem mnenju taka, da predsednik vlade ni imel druge izbire, kot ministra pozvati k odstopu. Pri tem je Šarec pokazal več odločnosti kot nekdanji premier Miro Cerar, je dodal Zorko.

Alenka Bratušek je sicer danes opozorila na svoje zahteve, vezane zlasti na status upokojencev. S tem v SAB pogojujejo tudi nadaljnje delo v koaliciji. Nekateri v tem vidijo tudi vzporednice z vlogo, ki jo je ponavadi v vladah igrala DeSUS. A po Zorkovih ocenah je SAB v tej vladi bistveno močnejša, saj ima trenutno v rokah močno ministrstvo, to je za infrastrukturo, medtem ko je DeSUS stranka "enega človeka", ki običajno vodi državotvorna ministrstva.

"Močno dvomim, da bi si upal Šarec peljati vlado naprej brez nje. Brez tihega soglasja Bratuškove tudi ne bi prišlo do odstopa Bandellija," ugotavlja Zorko. Obenem še opozarja, da Bandellijev način komunikacije ni tak od "včeraj" oz. je bil gotovo znan tudi stranki. Tako ugiba, da je moral obstajati verjetno dovolj močan razlog oz. dogovor pred volitvami, da so ga predlagali za ministra. "Zdi se, da je bila Bratuškova v brezizhodnem položaju," še dodaja Zorko.

Analitik javnega mnenja je spomnil, da Bratuškova ni edina s svojimi zahtevami in volilnimi obljubami. Po njegovem mnenju pa se bodo koalicijske stranke dogovorile in bodo prav tako, kot so oblikovale vlado, tudi proračun sestavili brez žrtev, saj bi bila največja žrtev, da gredo na volitve.