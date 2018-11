Jeremy Corbyn: Želimo si nove porazdelitve blaginje in vpliva

Vodja britanske laburistične stranke Jeremy Corbyn o zatonu levice v Evropi in o tem, kako lahko tudi upokojenec postane idol mladine

Jeremy med plezanjem v Leedsu

© Profimedia

Jeremy Corbyn, mož, v katerega polaga svoje upe britanska mladina, v prostem času fotografira pokrove kanalizacije in vkuhava marmelado. Rad nosi razvlečena oblačila, in če ne gre drugače, tu in tam v svojo mehiško počitniško domovanje pretihotapi angleški sir. Povedano drugače, živi povprečno muhasto življenje britanskega upokojenca. Predvsem pa se 69-letni Corbyn trenutno pripravlja, da bi postal novi britanski premier. Odkar se je mož iz londonskega predela Islington leta 2015 presenetljivo prebil na čelo laburistične stranke, ta doživlja razcvet brez primere. Podobno kot Bernie Sanders v ZDA tudi Corbyn s svojo socialistično in pacifistično politiko navdušuje predvsem mlade ljudi. Stranka je zdaj s 540.000 člani največja v Evropski uniji.

Na lanskih volitvah je kljub neizprosnim napadom britanskih medijev in bridkim notranjim bojem glede usmeritve zbrala 40 odstotkov glasov. Odtlej leve in socialdemokratske stranke v Londonu kar tekmujejo, katera bo iz Corbyna izvabila skrivnost njegovega neverjetnega uspeha.

Gospod Corbyn, se vam zdi, da je socialna demokracija obsojena na zaton, če pogledate po Evropi?